Во Флориде пройдет 7-й ежегодный Татарский хоккейный матч на Кубок «Кардәшлек»

фото: татарская община Северной Америки

Историческое событие для татарской диаспоры Америки пройдет 4 апреля во Флориде. Хоккеисты сборной татар США и сборной татар Канады сразятся за Кубок Кардәшлек на льду Тампа-Бэй. Об этом «Татар-информу» сообщил представитель татарской общины Тампы.

По словам организаторов Кубок Кардәшлек (Кубок Братства) – главный трофей турнира, символизирующий дружбу и единство татарских общин по обе стороны границы. Это знаковое, 7-е по счету ежегодное мероприятие, организуемое татарской общиной, объединяет спортсменов из крупнейших городов континента: Монреаля, Торонто, Остина, Сан-Франциско, Нью-Йорка, Тампы, Майами, Вашингтона и Питтсбурга.

Это уникальная возможность для представителей татарской диаспоры собраться вместе, укрепить связи между общинами, отпраздновать дух командной игры, национальные традиции и сплоченность нашего сообщества.