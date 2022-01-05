Во дворе в Челнах ребенок застрял в заколоченной трубе на детской площадке

Пользователи соцсетей сообщили, что в Набережных Челнах, во дворе дома 17а/8 поселка ЗЯБ на детской площадке заколочена одна из труб, по которой спускаются дети. Таким образом, внутри трубы застрял 5-летний мальчик, которого удалось оттуда вытащить лишь с помощью прохожих.

Фото: соцсети

Прокуратура выяснила, что игровую площадку обслуживает ООО «Альянсжилсервис». По закону, организация обязана обеспечивать безопасность жизни и здоровья жильцов, а также содержать в надлежащем состоянии детские площадки на придомовых территориях – регулярно осматривать площадки, устраняя все неисправности.

Таким образом, своим бездействием организация нарушила права жильцов и, в частности, малолетнего ребенка. Надзорное ведомство потребовало у руководителя ООО «Альянсжилсервис» устранить все нарушения. После вмешательства ведомства опасный элемент на трубе для спуска убрали. Об этом рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.