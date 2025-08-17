В Казани прошел лекторий «Код соседей» о цифровой безопасности для детей и родителей

Сегодня, 17 августа в Казани во дворе дома №14А по ул. Габишева прошла открытая лекция и мастер-классы по IT-теме «Код соседей: цифровые навыки для всех», которая познакомила жителей с миром технологий через игры и мастер-классы.

Двор стал площадкой для образовательных и развлекательных мероприятий в рамках гранта «Күрше Фест», организованного при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.

В программу «Код соседей» вошли квесты по программированию для детей от 5 до 10 лет, мастер-классы по созданию чат-ботов для подростков и лекции о цифровой безопасности для родителей.

Главным спикером программы стал преподаватель информатики и программирования Егор Кротов. Именно он рассказал гостям об информационной безопасности для всей семьи. По его словам, сейчас основные угрозы для семей в интернете — это публичность личной информации, фишинг, социальная инженерия и вредоносные ПО.

«Фишинг — мошеннические письма и сайты, крадущие пароли и данные через вполне обычные ресурсы. Социальная инженерия же проявляется через доверие. А вредоносные ПО — это все возможные вирусы, трояны и шпионы», — объясняет спикер, добавив, что распознать обман может не каждый.

Еще он предупредил, что в письмах мошенники всегда будет акцентировать внимание на якобы срочность и давить на получателя сообщения. Из других признаков «весточки» от аферистов: странная грамматика и ошибки в тексте, неправильные электронные адреса.

«Создавайте сложные пароли, включайте двухфакторную аутентификацию, не используйте один и тот же пароль на все соцсети. А вообще, не сообщайте никому пароли, даже близким», — рекомендовал эксперт.

Людям, по его мнению, стоит контролировать свои публикации, следить за тем, что публикуют дети, воздержаться от публикаций личных документов, избегать геометок в реальном времени.

«Установите доступ к профилю только для друзей, проверяйте, какие данные доступны для незнакомцев. Вообще, объясните своим детям, чтобы они не делились личной информацией» — советовал Кротов.

Эксперт подчеркнул, что мошенничество в интернете только набирает обороты. Цифровой след у современных детей начинается рано. 92% детей до 2-х лет уже имеют цифровой след, созданный родителями, заявил преподаватель.

«Пускай дети молчат о возможном богатстве своей семьи, о том, что их отец или мать миллионеры. Лучше не сообщать, что вы едете в отпуск и ваш дом останется пустым. Ведите себя более закрыто в этом плане. Но, с детьми важно сохранять доверие и открытость, родителям надо вести диалог с детьми», — отметил он.

Напомним, программа «Курше Фест» реализуется в Татарстане с 12 мая этого года. Мероприятия в рамках программы пройдут до 30 сентября 2025 года.