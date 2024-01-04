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Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля пройдет концерт татарской музыки
В Казанском Кремле 6 января пройдет концерт современной татарской музыки от лейбла Yummy Music. В программе выступления группы «Оммаж», Ilgiz и Malsi Music, АлияНур, сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Гости также смогут посетить Новогоднюю Кремлевскую ярмарку и выставку «Миф — это реальность», которые проходят во дворе Присутственных мест до 15 января.
Концерт начнется в 19 часов и будет проходить во дворе Присутственных мест (сцена у Консисторской башни).
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