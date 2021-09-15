Казанский ИЗО-музей вырастит дуб-петрушу – саженец от дерева Петра I из Летнего сада

Во дворе главного здания Музея изобразительных искусств РТ (ГМИИ РТ) прошла церемония посадки трех саженцев дуба, выращенных из желудей могучего дерева, посаженного в Летнем саду Санкт-Петербурга самим Петром I. Символическая акция – инициатива программы «Всероссийская дубрава Петра Великого», приуроченная к 350-летию первого российского императора в 2022 году.

В Казани посадка молодых дубков, которые также называют петрушами, приурочена к пятилетию открытия в столице РТ представительства Русского музея Санкт-Петербурга – культурно-выставочного центра.

Главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева передает саженец дуба-петруши Музею изобразительных искусств РТ. Фото: © Михаил Захаров

«Когда один из придворных спросил Петра I, зачем он высаживает эти дубы, ведь он сам не увидит, когда они вырастут, тот ответил: “Не для себя стараюсь, а для предбудущих поколений”. И мы с вами для предбудущих поколений высадим три дубка, саженца Петровского дуба, и передадим саженцы трем музеям-заповедникам Татарстана. Эти ребятки, я думаю, попадут в надежные руки, которые их сохранят и вырастят. И они со временем станут артефактами, местами притяжения для тех, кто придет в парк и увидит связь с Русским музеем. Люди задумаются, что деревья тоже могут быть музейными экспонатами», – подчеркнула главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева.

Она также акцентировала, что дуб, посаженный Петром I, является деревом-памятником живой природы и находится во всесоюзном реестре подобных деревьев-памятников. По программе «Всероссийская дубрава Петра Великого» саженцы-петруши высажены уже в 55 знаковых местах России и в пяти зарубежных европейских странах. В их высадке принимали участие министр сельского хозяйства, губернаторы, мэры городов, космонавты. Растет подобный дуб из желудя с дерева, высаженного Петром I, на родине Деда Мороза в Великом Устюге и у творческой лаборатории Жетлая мельница знаменитого клоуна Славы Полунина во Франции.

Фото: © Михаил Захаров

«Есть и другие деревья-памятники, они по всей России. И, пожалуй, было интересно и от них выращивать посадочный материал и проводить такие акции и программы. Мы были бы рады, если бы и Казань подарила нам подобный саженец», – заметила Черданцева.

Для нас важно, что наше представительство культурно-выставочный центр Русского музея, который мы открыли пять лет назад на базе ГМИИ РТ, стал таким деятельным и крупным центром. Сегодня мы передаем саженцы и нашим коллегам из музеев-заповедников РТ – Свияжскому музею-заповеднику, Болгарскому музею-заповеднику и Елабужскому музею-заповеднику», – сказала заведующая консультационно-методическим центром художественных музеев РФ Русского музея Марина Красновитова.

Фото: © Михаил Захаров

Музеям-заповедникам вручили по два саженца-петруши, сертификаты (паспорта) для каждого из них, родословную самого дуба-памятника, брендированную рулетку, чтобы измерять приросты саженцев и значок с коронованным желудем. Во дворе главного здания Музея ИЗО РТ высадили три саженца. Несколько экземпляров саженцев, пояснила «Татар-информ» Ольга Черданцева, – своеобразная страховка их приживаемости.

Благодаря программе «Всероссийская дубрава Петра Великого» музеи-заповедники Татарстана будут внесены на интерактивную карту Русского музея как взращивающие саженцы петровского дуба с указанием ссылок на их сайты.

Фото: © Михаил Захаров

«Пусть саженец маленький, но с малого начинается великое. Как с маленького ботика Петра Первого начался великий флот, так из маленького саженца пусть вырастет дубрава. Дуб – дерево крепкое, живет до 600, а, дай Бог, и до 1000 лет доживет», – заключила главный хранитель садов Русского музея.

В июне Русский музей планирует провести семинар по изучению, содержанию и поддержанию музейных садов.