Во дворе многоэтажки в Казани иномарка сбила поскользнувшегося на дороге школьника

Возле дома №84 на проспекте Победы в Казани водитель Cherry сбил второклассника. ДТП произошло накануне днем, с травмами различной степени ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Согласно информации ведомства, школьник не переодел сменную обувь и отправился домой. Когда он подбежал к дороге в своих туфлях, то не смог затормозить на скользкой поверхности льда и упал под проезжавший автомобиль. В свою очередь водитель иномарки не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.