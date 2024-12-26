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Во дворе многоэтажки в Казани иномарка сбила поскользнувшегося на дороге школьника
Возле дома №84 на проспекте Победы в Казани водитель Cherry сбил второклассника. ДТП произошло накануне днем, с травмами различной степени ребенка доставили в больницу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Согласно информации ведомства, школьник не переодел сменную обувь и отправился домой. Когда он подбежал к дороге в своих туфлях, то не смог затормозить на скользкой поверхности льда и упал под проезжавший автомобиль. В свою очередь водитель иномарки не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.
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