Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Во дворе многоэтажки на Ямашева загорелась «Лада Приора»
Казанцы сняли на видео горящую во дворе жилого дома «Приору». Автомобиль загорелся во дворе дома №31 по проспекту Ямашева. Видео с места происшествия опубликовали в местных Telegram-каналах.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании легковушки поступило сегодня в 9.48
Местные жители вызвали сотрудников МЧС, которые приехали для ликвидации возгорания.
В результате никто не пострадал.
Предварительно, причиной возгорания стала неисправность узлов, систем и механизмов автомобиля.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников