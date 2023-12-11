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Происшествия 11 декабря 2023 11:28

Во дворе многоэтажки на Ямашева загорелась «Лада Приора»

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Казанцы сняли на видео горящую во дворе жилого дома «Приору». Автомобиль загорелся во дворе дома №31 по проспекту Ямашева. Видео с места происшествия опубликовали в местных Telegram-каналах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании легковушки поступило сегодня в 9.48
Местные жители вызвали сотрудников МЧС, которые приехали для ликвидации возгорания.

В результате никто не пострадал.

Предварительно, причиной возгорания стала неисправность узлов, систем и механизмов автомобиля.

#загорелся автомобиль
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