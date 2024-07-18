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Во дворе многоэтажки на Фучика в Казани иномарка сбила парня на электросамокате
Сегодня во дворе дома №50 по улице Фучика в Казани сбили молодого человека, который двигался на электросамокате. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
ДТП произошло в районе четырех часов дня. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Honda, следуя по дворовой территории, совершил наезд на 26-летнего парня, который двигался на электросамокате Whoosh.
На место прибыли медики скорой помощи. Пешехода с подозрением на перелом плеча доставили в больницу. Проводится административное расследование.
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