Во дворе многоэтажки на Фучика в Казани иномарка сбила парня на электросамокате

Сегодня во дворе дома №50 по улице Фучика в Казани сбили молодого человека, который двигался на электросамокате. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло в районе четырех часов дня. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Honda, следуя по дворовой территории, совершил наезд на 26-летнего парня, который двигался на электросамокате Whoosh.

На место прибыли медики скорой помощи. Пешехода с подозрением на перелом плеча доставили в больницу. Проводится административное расследование.