news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 18 июля 2024 21:47

Во дворе многоэтажки на Фучика в Казани иномарка сбила парня на электросамокате

Скопировать ссылку

Сегодня во дворе дома №50 по улице Фучика в Казани сбили молодого человека, который двигался на электросамокате. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло в районе четырех часов дня. По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Honda, следуя по дворовой территории, совершил наезд на 26-летнего парня, который двигался на электросамокате Whoosh.

На место прибыли медики скорой помощи. Пешехода с подозрением на перелом плеча доставили в больницу. Проводится административное расследование.

#сбили пешехода
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2