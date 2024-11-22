Во дворе КФУ открыли бюст основателю вуза Александру I

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во дворе главного здания КФУ торжественно открыли бюст императору Александру I, подписавшему указ о создании университета в 1804 году. В церемонии принял участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Хочу от всей души поздравить Казанский федеральный университет с юбилеем. Александр I – личность исторического масштаба. Мы все помним, что именно при нем Российская империя одержала великую победу над (императором Франции) Наполеоном I. Также особенно важно, что по его указам было учреждено пять университетов, один из них в Казани. Отмечу, что эти решения принимались лично главой государства», - отметил министр.

Валерий Фальков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На протяжении всех 220 лет Казанский университет решал три важные государственные задачи: развитие науки, подготовка юношей и девушек к взрослой жизни и внесение вклада в социально-экономическое развитие региона и страны в целом, добавил Фальков.

Бронзовый бюст императору расположился на мраморном постаменте, он находится недалеко от входа во двор главного здания университета.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша славная история началась в 1804 году с грамоты и устава Казанского императорского университета. Основоположником был именно Александр I. Во дворе нашего вуза много памятников нашим выдающимся выпускникам. Среди них Сергей Аксаков, Лев Толстой, Муса Джалиль. Мы гордимся нашей историей, и поздравляю всех с юбилеем нашего университета», - обратился к собравшимся ректор КФУ Ленар Сафин.

Ленар Сафин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Посетили церемонию открытия также преподаватели, студенты и выпускники Казанского федерального университета.

«Я сам не учился в Казанском университете, но мой научный руководитель окончил вуз именно здесь. Сегодня мы на государственном уровне осознаем, что образование и наука – это неисчерпаемый ресурс развития. Важно, что мы вспоминаем учредителей, которые понимали важность этого направления. Желаю всем быть достойными своих учителей и продолжать их дело во благо России», - поделился председатель комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

Сергей Кабышев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня также состоится заседание учебного совета вуза с участием Фалькова, Кабышева и Премьер-министра РТ Алексея Песошина.