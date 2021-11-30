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Казань
30 ноября 2021  13:49
Оксана Романова

Во дворе главного здания КФУ появилась беседка в виде конфедератки и скульптуры мышей

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Во дворе главного здания КФУ появилась беседка в виде конфедератки и скульптуры мышей

Во дворе главного здания КФУ недалеко от скульптуры Ученого кота появилась новая композиция — скульптура мышей на пне, которые придумывают пакости коту. На одном пне мышь прицеливается в кота огрызком яблока, на другом — трое натягивают в его сторону рогатку.

 

Фото: © соцсети

Кроме того, на территории внутреннего двора главного здания установлена беседка в виде головного убора — студенческой конфедератки.

 

Фото: © соцсети

Первые фотографии новых скульптурных композиций уже появились в соцсетях.

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