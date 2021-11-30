Во дворе главного здания КФУ появилась беседка в виде конфедератки и скульптуры мышей

Во дворе главного здания КФУ недалеко от скульптуры Ученого кота появилась новая композиция — скульптура мышей на пне, которые придумывают пакости коту. На одном пне мышь прицеливается в кота огрызком яблока, на другом — трое натягивают в его сторону рогатку.

Фото: © соцсети

Кроме того, на территории внутреннего двора главного здания установлена беседка в виде головного убора — студенческой конфедератки.

Фото: © соцсети

Первые фотографии новых скульптурных композиций уже появились в соцсетях.