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Во дворе дома на Братьев Касимовых в Казани неизвестный поджег автомобиль
Накануне вечером во дворе одного из домов на улице Братьев Касимовых в Казани неизвестный мужчина облил горючим колесо автомобиля, после чего устроил поджог.
По словам владельца Lada Vesta, изначально он решил, что машина загорелась самостоятельно из-за неисправности. Позднее мужчина решил взглянуть на видео, снятое камерой «Умного дома». Как оказалось, автомобиль поджег прохожий.
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