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Происшествия 1 марта 2024 13:05

Во дворе дома на Братьев Касимовых в Казани неизвестный поджег автомобиль

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Накануне вечером во дворе одного из домов на улице Братьев Касимовых в Казани неизвестный мужчина облил горючим колесо автомобиля, после чего устроил поджог.

По словам владельца Lada Vesta, изначально он решил, что машина загорелась самостоятельно из-за неисправности. Позднее мужчина решил взглянуть на видео, снятое камерой «Умного дома». Как оказалось, автомобиль поджег прохожий.

#поджог машин
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