Во дворе дома Челнов оборудуют летний кинотеатр

Во дворе дома Набережных Челнов обустроят площадку для просмотра фильмов. На летний кинотеатр будет направлена часть республиканского гранта за первое место, которое выиграло территориальное общественное самоуправление. Об этом пишут «Челнинские известия».

Первые бесплатные киносеансы для детей двух комплексов поселка ГЭС (№3 и 3а) председатель ТОС «Прибрежный» Елена Симонова устроила еще летом прошлого года. Здесь по программе «Наш двор» обновили придомовые территории и жители, взрослые в том числе, с удовольствием посещали раз в неделю вечернее досуговое мероприятие. Правда, экран из-за отсутствия полноценных условий устанавливали на стене дома.

На сегодняшний день здесь есть сцена с лавочками. Эта конструкция будет облагорожена, а над сценой появится навес и фонарики.

«Кроме того, объявим эту зону отдыха безалкогольной, чтобы посиделок не устраивали местные любители спиртного», — рассказала о задумках летнего сезона Елена Симонова.

Общественники уже прорабатывают благоустройство дворового пространства с проектировщиком.

«Дети с разных домов приходят сюда со своими пледами, бутылочками воды, попкорном. Они не просто культурно проводят время, но и общаются, это же здорово», — убеждена горожанка.

Елена Симонова также планирует организовать на площадке вечера отдыха и для пожилых жителей. «Хотелось бы найти коллектив музыкантов, чтобы люди преклонного возраста смогли послушать живую музыку», — отметила она.

Фото: «Челнинские известия».