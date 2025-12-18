Во Дворце им. Алиша в Казани откроют курсы по робототехнике и 3D-моделированию

После завершения реставрации во Дворце пионеров и школьников им. А. Алиша в Казани откроются новые современные кружки. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора учреждения Алла Бабушкина.

«После ремонтных работ планируем открыть новые направления: 3D-моделирование и робототехнику», – рассказала она.

Бабушкина отметила, что, несмотря на ремонт, образовательный процесс для более чем 4600 детей не прерывался и продолжался на базе 13 городских школ. Она выразила надежду, что учреждение вернется в полностью обновленное здание к 1 сентября 2026 года, где для детей будет создана современная образовательная среда.