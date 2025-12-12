Во Дворце детского творчества им. Алиша завершили реставрацию фасада

Фото: tatarstan.er.ru

В Казани продолжается капитальный ремонт Дворца детского творчества им. Алиша – одного из старейших учреждений дополнительного образования для детей. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Здание, известное как бывший Дворец пионеров, начали строить в 1956 году, а имя татарского поэта присвоили ему в 1965-м. Общая площадь учреждения составляет 4,8 тыс. кв. метров, оно выполнено в стиле сталинского ампира и является объектом культурного наследия республиканского значения.

С ходом реставрации ознакомился партийный десант, в который вошли заместитель Секретаря Татарстанского отделения партии, зампредседателя Комитета Госсовета РТ по социальной политике Ольга Воронова, депутат Госсовета РТ Евгений Султанов, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «Единой России», депутат Казанской городской Думы Танзиля Ракова, секретарь районного первичного отделения, депутат Казгордумы Айдар Абдулхаков.

Ремонт проходит в два этапа. Первый этап включает внешние работы. Из-за проблем с фундаментом и несущими конструкциями, возникших в результате особенностей рельефа и несоблюдения строительных норм при возведении соседних зданий, специалисты укрепляют фундамент и несущие конструкции, заменяют инженерные системы, проводят гидроизоляцию, ремонтируют фасад и кровлю. Особое внимание уделено декоративным элементам и утраченным историческим деталям.

«Ремонт начался первого июля, и первая часть работ уже выполнена. Мы полностью восстановили фасадную облицовку здания и отреставрировали все исторические элементы. Также будет обновлена входная группа», – рассказала и.о. директора Центра детского творчества Алла Бабушкина.

На втором этапе планируется внутренняя отделка помещений, закупка нового оборудования, обновление дворовых построек и инженерных сетей. Территория вокруг Дворца будет благоустроена, появятся малые архитектурные формы и сцены.

«Поскольку дворец достаточно большой и является объектом культурного наследия, реконструкция требует особого подхода, соблюдения всех строгих норм сохранения исторического наследия. Для нас важно, что этот объект вошел в программу капитального ремонта в рамках народной программы партии», – подчеркнул Айдар Абдулхаков.

Центр детского творчества является крупнейшим многопрофильным комплексом дополнительного образования Казани. На данный момент занятия для 4661 учащегося (310 групп) проходят на базе 13 школ города. Объединение «Картинг» продолжает работать на Центральном стадионе, все занятия проводятся очно.

«После окончания ремонтных работ планируем организацию новых объединений, таких как робототехника, 3D-моделирование, эколого-биологическая лаборатория, для которых приобретем новое оборудование. Современное оборудование будет закуплено также во все учебные кабинеты по всем направлениям», – добавила Алла Бабушкина.

Завершение работ намечено к 1 сентября 2026 года. На обновление здания выделено более 368 млн рублей, согласно данным тендера на сайте госзакупок.

В Казани в рамках народной программы «Единой России» проходит ремонт и других социальных объектов в сфере молодежного досуга и образования.