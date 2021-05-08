Во дворах участников Великой Отечественной войны Казани прошел «Парад у дома ветерана»

В Казани прошла акция «Парад у дома ветерана». Историческая техника проехала по разным районам города с остановками для поздравления фронтовиков по месту их жительства. Одними из первых во время акции поздравления с наступающим Днем Победы услышали ветераны Великой Отечественной войны Валентин Наумов и Екатерина Зюрина, проживающие по улице Сахарова.

Валентин Наумов трудился в колхозе, когда началась война. В октябре 1943 года он получил повестку и стал наводчиком пулемета «Максим». Прошел путь от рядового солдата до полковника. В ходе боев был ранен, но остался в строю, за что получил медаль «За боевые заслуги».

Екатерина Зюрина осенью 1941 года была призвана в армию. Она находилась в рядах Красной армии с 1942 по 1944 год и показала себя как одна из лучших связисток. Награждена медалью «За боевые заслуги».

«В прошлом году, в период пандемии, когда были запрещены массовые акции, появились новые формы поздравления с Днем Победы. Новые формы поздравления ветеранов позволили выразить дань уважения великому подвигу советского народа в самой страшной в истории человечества войне», — сказал руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия» Марат Самигуллин.

По его мнению, такие формы поздравления фронтовиков очень значимы для самих ветеранов. «Акция прижилась, была признана во всей стране. И в этом году мы решили ее продолжить для тех ветеранов, которые находятся дома, по состоянию здоровья не могут выйти на парад Победы. Их дома украшены флагами России. Под их окнами проедет колонна с военной техникой. Это легендарные машины, с помощью которых ковалась победа», — отметил Самигуллин.

Депутат Госсовета РТ, исполнительный секретарь Казанского отделения «Единой России» Ольга Воронова добавила, что в преддверии Дня Победы на фасадах домов, где проживают ветераны и труженики тыла, были установлены информационные стенды с историческими справками об их заслугах в годы Великой Отечественной войны.

«Здорово, что казанское отделение "Единой России" вышло с такой инициативой. Это очень важно для молодого поколения, для всех жителей. Мы должны помнить и чествовать наших ветеранов. Когда мы устанавливали таблички, выходили жители и говорили, что теперь они будут знать, что в их доме проживает такой великий человек», — подчеркнула депутат.

Шествие исторической техники стартовало на Оренбургском тракте и прошло по Сахарова, Кулахметова, Коротченко, на проспекте Ямашева и другим улицам.

В колонну вошли автомобиль ЗИС-5, бронеавтомобиль БА-20, автомобиль ГАЗ-67 с макетом пушки, танк Т-34 на трейлере, танк ИС-3 на трейлере, «Катюша», автомобиль ЗИС с макетом пушки. В этом году к колонне присоединился автомобиль «Победа».

Фронтовиков с наступающим праздником поздравили также юнармейцы, а вокально-инструментальный ансамбль «Веселые Волгари» исполнил для них песни военных лет.