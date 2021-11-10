Во дворах Менделеевска дополнительно установят скамейки за 1,8 млн рублей

В этом году во дворах Менделеевска, благоустраиваемых по президентской программе «Наш двор», будут дополнительно установлены скамейки. Средства на установку малых архитектурных форм направлены из бюджета района.

«Скамейки будут размещены у каждого подъезда. Установка скамеек планируется за счет местного бюджета на общую сумму 1 803 274 рублей», — сообщил в своем Instagram руководитель исполкома Менделеевского района Радмир Беляев.

В общей сложности будут установлены 98 скамеек по улицам Чоловского, Тукая, Пушкина, Фомина, Химиков, Юбилейной, Северной, Бурмистрова.

Как уточнили в пресс-службе ИА «Татар-информ», скамейки будут установлены по просьбам жителей.

В Менделеевском районе в 2021 году в программе «Наш двор» участвуют 15 дворов. Цель программы отремонтировать дворы во всех многоквартирных домах Татарстана, требующих благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ. В рамках проекта на придомовых территориях ремонтируется дорожное покрытие, устанавливается безопасное детское и спортивное оборудование на покрытии из песка, создаются или обновляются площадки для ТКО.

«Завершение работ по проекту „Наш двор“ составляет 100%. Сейчас дворы проходят стадию приемки», — уточнил источник.

В прошлом году в Менделеевском районе было отремонтировано такое же количество дворов площадью 24,1 тыс. квадратных метров. В 2022 году муниципалитет ожидает ремонта двух дворов в Менделеевске. Топ-200 дворов Татарстана для приоритетного благоустройства в 2022 году по президентской программе «Наш двор» был определен путем голосования, в котором участвовали 170 тыс. татарстанцев.