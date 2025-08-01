«В душе я - татарин»: военкор Кильдебеков приехал в Казань изучить татарскую культуру

Сегодня на базе ресурсного центра «Опора Героев» в Казани прошел мастер-класс военного корреспондента Егора Кильдибекова.

Во время открытой лекции он рассказал гостям о специфике своей работы, о журналистике и о том, как он пришел к сложной профессии военного корреспондента. В мастер-классе приняла участие и его супруга Евгения. Она так же как и ее отец работает в Луганском кукольном театре.

«Наши герои приехали в Татарстан не просто так. В корнях Егора и Евгении есть принадлежность к тюркским народам, они увлеченно изучают татарский язык, татарские традиции. И конечно, они приехали сюда, чтобы отблагодарить волонтеров, о которых два года назад снимали репортаж. Тогда о волонтерах нашей республики узнала вся страна», – рассказала руководитель общего отдела РЦ «Опора Героев» Гульнара Фатхрахманова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Как заявляет сам Егор, он русский по образу жизни и татарин в душе. Сейчас военкор пытается изучить татарскую культуру.

«Впервые я попробовал себя в качестве военного корреспондента еще в 2014 году, когда эти события на Донбассе еще только начались. На тот момент у меня было украинское гражданство, от которого я впоследствии отказался. После этого я еще был в Афганистане с гуманитарной миссией. В начале СВО меня отправили работать на киевское направление, в апреле 2022 – на луганское направление. Оттуда я практически не уезжал, а после и вовсе переехал в Луганск из Москвы», – рассказал Егор Кильдибеков.

Его супруга, Евгения Кильдибекова, везде следует за ним и помогает ему в работе. Вместе они живут в Луганске.

Сейчас Евгения и Егор находятся в отпуске. Узнав, что в их роду были татары, они совместно решили вернуться к истокам.

«Я – артистка Луганского академического театра кукол, служу там уже пять лет. Как ни крути, моя деятельность связана с периодом боевых действий. На период начала СВО вся мужская часть труппы ушла на фронт и нас осталось семь актрис. Мы начали переделывать репертуар, менять мужские роли на женские и продолжали играть. Как ни странно, люди приходили: приходили мамы без пап, бабушки, дедушки, приводили детей. Мы просто не могли оставить их в этом безумии, которое возобновилось на нашей территории. Мы должны были помочь детям, отвлечь их, чтобы они хотя бы на 45 минут забыли о том, что мир не такой безупречный, как мы представляли в детстве», – рассказала Евгения Кильдибекова.

Как признались сами супруги, их мечта – сыграть настоящую татарскую свадьбу. Для этого они изучают культуру, а сегодня, в конце мастер-класса, Егор снова сделал Евгении предложение, но уже на татарском.