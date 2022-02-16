Внутренний аудитор в банках Казани зарабатывает до 165 тыс. рублей в месяц

Зарплатный максимум для аудитора в банках Москвы составляет 270 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 220 тыс. руб., в Казани — 165 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«На высокий уровень дохода могут претендовать соискатели с навыками руководящей работы, компетентные в вопросах МСФО и международных стандартов аудита. Работодатели отдают предпочтение кандидатам со стажем от трех лет, опытом работы в международных аудиторских или консалтинговых компаниях. Средняя зарплата такого специалиста в Казани составляет 85 тыс. рублей», – сказано в сообщении.

В столице Татарстана сотрудник на такой должности может зарабатывать от 42 до 50 тыс. рублей, если он обладает высшим финансовым или экономическим образованием, знаниями налогового и гражданского законодательства, бухгалтерского учета и налогообложения и российских стандартов аудиторской деятельности, а также имеет опыт работы помощником аудитора от одного года.

Доход в размере от 50 до 55 тыс. рублей обещают кандидатам со стажем работы аудитором от одного года, опытом участия в аудиторских проверках и с наличием действующего квалификационного аттестата аудитора. Дополнительным пожеланием работодателей является готовность к командировкам.

От 55 до 110 тыс. рублей в нашем городе зарабатывают специалисты с отличными знаниями налогового законодательства и бухгалтерского учета, навыками проведения аудиторских проверок и финансового анализа и опытом работы аудитором или главным бухгалтером от двух лет. Конкурентным преимуществом является опыт анализа бизнес-процессов и определения рисков, а также составления методических материалов по различным аспектам бухгалтерского и налогового учета.

На самую высокую зарплату от 110 до 165 тыс. рублей могут претендовать кандидаты со знаниями международных стандартов аудита, опытом работы в международных консалтинговых или аудиторских компаниях, опытом руководства группой аудиторов и стажем работы аудитором от трех лет.