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Общество 9 июля 2024 15:27

Внука Салавата Фатхутдинова показали в соцсетях

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Невестка популярного певца Салавата Фатхутдинова Рузия впервые выложила фото маленького сына Дамира в соцсетях. В эти дни молодая семья отдыхает на море.

«Мы долгое время не показывали лицо сына, но, раз уж его показали вплоть до федеральных каналов, решили, что скрывать нет смысла. Растет вот такой гонщик. Сглазить нас не получится, мы слишком сильные. Сейчас мы поехали на неделю на отдых, набираться витамина D. Всем желаю здоровья и еще раз здоровья. Остальное приложится», – написала мама малыша.

Подписчики заметили, что мальчик очень похож на отца, пожелали семье хорошего отдыха.

Сын Салавата Фатхутдинова Рустам создал семью в 2022 году. Сын появился у пары в прошлом году.

фото: соцсети

#Салават Фатхутдинов #фото #семья
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