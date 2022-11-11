Внук языковеда, фольклориста Ходжи Бадиги: Я не знал, где похоронен мой дедушка

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В памятном вечере, посвященном 135-летию татарского поэта, литературного критика, языковеда и фольклориста Ходжи Бадиги принял участие его внук Антон, который приехал из Санкт-Петербурга, чтобы поделиться воспоминаниями о дедушке. Вечер под названием «Тукай фатихасы белән» («С благословения Тукая») прошел в Литературном музее Габдуллы Тукая в Казани.

«Я даже не знал, где находится могила дедушки. Почему? Сам даже не знаю. Мама почему-то об этом не рассказывала. Два года назад пришлось приехать в Казань и провести поиски. Но безрезультатно. Нелегко, оказывается... Три недели назад позвонил мой дальний родственник. Так мы нашли друг друга. Сейчас я сблизился с Казанью. Я — ваш», — сказал он, обращаясь к родственникам.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Антон Бадиги признался, что до поездки в Казань совсем мало знал о дедушке. «Знал, например, что он был ученым, преподавал, что его посадили в тюрьму, а позже с помощью моей бабушки и своих единомышленников был освобожден. Мы жили с бабушкой, мамой. Когда мама умерла, похоронил ее рядом с бабушкой», — поделился воспоминаниями внук ученого.

«Ходжа Бадиги, в первую очередь, вспоминается как человек, который слушал лекции Габдуллы Тукая. Он эмоционально описывал каждую свою встречу с великим поэтом. Ходжа Бадиги — языковед, фольклорист, оставивший нашему народу огромное наследие из фольклорных материалов. Сегодня на нашем вечере присутствуют родственники ученого, приехавшие из разных городов, студенты КФУ, сотрудники Института языка, литературы и искусства», — поприветствовала гостей заведующая музеем Гузель Тухватова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

О научной, педагогической деятельности Ходжи Бадиги рассказала доцент кафедры татарского языка КФУ Энже Кадырова. «Ученый был в составе комиссии, разработавшей первые академические учебники татарского языка, методики преподавания татарского языка, по синтаксису, морфологии татарского языка. В эту группу входили также Мухетдин Курбангалиев, Галимзян Шараф. Его учебники выходили в соавторстве с Мухутдином Курбангалиевым, в том числе, учебники татарского языка для русскоязычных», — отметила Кадырова.

Кроме того, Ходжа Бадиги перевел на татарский язык учебники по многим другим предметам школьной программы. «В то время эти учебники были настолько актуальными. Например, „Татарская азбука“ была издана 5 раз тиражом 39500 экземпляров. Ходжа Бадиги также является автором множества научных статей по истории татарского литературного языка, татарской морфологии, синтаксису, лексикологии», — напомнила Энже Кадырова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ведущая вечера — старший сотрудник Литературного музея Г.Тукая Лена Тябина рассказала, что у ученого была единственная дочь Роза. «Она училась в Казанском музыкальном училище, затем в Ленинградской консерватории. Поэтому можем сказать, что генетически Ходжа Бадиги имел также и музыкальные способности», — сказала сотрудница музея.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На вечере выступили родственники ученого, проживающие в Казани, Зеленодольске, Санкт-Петербурге, а также сотрудники ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова, изучавшие деятельность Х.Бадиги. Прозвучали народные мелодии, воспоминания Х.Бадиги о Тукае в исполнении артиста Камаловского театра, заслуженного артиста Татарстана Ирека Кашапова.

Ходжа Бадиги (Хуҗа Габделбадыйг улы Бәдыйгов) родился 1887 году в селе Верхний Берсут (Югары Кыерлы) Мамадышского района. Учился в медресе «Мухаммадия» в Казани. В 1918-1926 годах преподавал татарский язык и литературу в Казанском педагогическом техникуме им. Каюма Насыри, а также в учительской семинарии для татарских женщин.

В 1926 году Академический центр направляет Х.Бадиги на повышение квалификации в Ленинградский восточный институт. По окончании курсов Х.Бадиги проходит аспирантуру, слушает полный курс по тюркологии у академика А.Н. Самойловича, пишет кандидатскую диссертацию по теме «Сравнительная морфология тюркских языков». В 1930 году возвращается в Казань и становится преподавателем в Казанском государственном педагогическом институте, где работает до последних дней своей жизни — 1940 года.

Ходжа Бадиги внес огромный вклад в татарскую фольклористику. Часть собранных им образцов устного народного творчества он издал еще в 1912-1914 годах в четырех сборниках под названием «Народная литература». В них вошли пословицы, загадки, куплеты, беиты, песни. Ходжа Бадиги в течение всей своей научной и педагогической деятельности продолжал работу по записи и сбору жемчужин народного творчества, изучал их и вводил в научный оборот.