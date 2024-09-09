Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Внук Шарля де Голля рассказал Володину, что хочет переехать в Россию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с внуком первого Президента Пятой республики Шарля де Голля. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Общественный деятель Пьер де Голль обсудил со спикером ГД вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне. Кроме того, они рассмотрели отношения России и Франции и укрепление их культурных и гуманитарных связей.
«Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», – отмечается в сообщении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»