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Политика 9 сентября 2024 13:56

Внук Шарля де Голля рассказал Володину, что хочет переехать в Россию

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с внуком первого Президента Пятой республики Шарля де Голля. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Общественный деятель Пьер де Голль обсудил со спикером ГД вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне. Кроме того, они рассмотрели отношения России и Франции и укрепление их культурных и гуманитарных связей.

«Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», – отмечается в сообщении.

#Вячеслав Володин
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