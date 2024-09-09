Внук Шарля де Голля рассказал Володину, что хочет переехать в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с внуком первого Президента Пятой республики Шарля де Голля. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Общественный деятель Пьер де Голль обсудил со спикером ГД вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне. Кроме того, они рассмотрели отношения России и Франции и укрепление их культурных и гуманитарных связей.

«Внук Шарля де Голля также сказал, что планирует переезд в Москву», – отмечается в сообщении.