«Дед и отец служили – и я справлюсь!»: Как династия Евсеевых отдала сто лет УИС по РТ

Сегодня свой профессиональный праздник – День работника уголовно-исполнительной системы – отмечают сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний. «Татар-информ» рассказывает о семье, пять поколений которой служили в УИС.

«Его называли ходячей энциклопедией»

Первым из Евсеевых на службу в уголовно-исполнительную систему Татарстана пришел Николай Евсеев. Он родился в поселке Большие Ключи неподалеку от Раифского монастыря. В 1934 году там основали колонию для детей и подростков. Евсеев устроился туда работать воспитателем.

Первым из Евсеевых на службу в уголовно-исполнительную систему Татарстана пришел Николай Евсеев

«Это была непростая служба, основная нагрузка по работе с детьми приходилась именно на воспитателей. В колонию привозили осужденных из Москвы, Казани, Свияжска. И часто между "московскими" и "казанскими" случались конфликты. Побеги из колонии были обыденным явлением», – рассказали в пресс-службе УФСИН по РТ.

Пойти по стопам Николая решил его сын Сергей. Но его планам помешала Великая Отечественная война, Сергей ушел на фронт, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, у него девять правительственных наград, в том числе медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «За отвагу».

После войны Сергей пришел работать главным механиком в Раифскую колонию. Набравшись опыта и проявив себя хорошим специалистом, он быстро стал главным инженером, в 1957 году Евсеева назначили начальником колонии, а спустя три года его перевели в исправительную колонию № 5 на должность инженера по ТБО.

Cергея Евсеева знали как любознательного человека, его даже называли ходячей энциклопедией

«Образованный, умудренный жизненным опытом офицер пользовался большим уважением как среди сотрудников, так и среди осужденных. Евсеева знали как любознательного человека, его даже называли ходячей энциклопедией. Знакомясь с новыми осужденными, он мог показать их родные места на карте и рассказать их историю. Многие из них даже не верили, что этот сотрудник никогда не бывал там, и принимали его за своего земляка», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Жизнь Сергея Евсеева оборвалась внезапно – он умер от инфаркта в 58 лет.

Предотвратила побег опасного преступника

Следующим, кто продолжил династию служащих в УИС Татарстана, стал сын Сергея Юрий. Мужчина пришел на службу спустя три года после смерти отца в колонию №5 начальником отряда.

Юрий Евсеев проработал на должности начальника отряда до самой пенсии

«В первый день меня провели по учреждению, показали отряд, в котором мне предстояло служить. Я был в легком шоке от увиденного. Я слышал за спиной насмешки и подколки от осужденных. Но я сказал себе: "Дед служил, отец служил – и я справлюсь!"», – поделился своими воспоминаниями Юрий Евсеев.

Юрий проработал на должности начальника отряда до самой пенсии. Коллеги вспоминали, что с осужденными он всегда был справедлив, старался найти подход к каждому. Дети Юрия, Сергей и Ольга, решили пойти по стопам отца. Ольга пришла работать в колонию № 5 сразу после школы, тогда ее назначили младшим инспектором отдела охраны. Сегодня правнучка основателя династии преподает в Межрегиональном учебном центре УФСИН по Республике Татарстан.

Среди своих коллег Ольга известна тем, что ей удалось предотвратить побег из колонии опасного преступника. На тот момент девушка успела прослужить в колонии всего полгода.

Среди своих коллег Ольга известна тем, что ей удалось предотвратить побег из колонии опасного преступника

«Это было в мае. Я заканчивала ночное дежурство, когда сработала тревожная сигнализация. Не дожидаясь оперативной группы, я вышла из помещения поста и увидела осужденного, который пытался преодолеть ограждение. У меня страха не было, ведь я знала, что дальше на пути преступника было караульное помещение, а значит, и доступ к оружию. Этого нельзя было допустить», – вспоминает подробности Ольга.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников колонии преступника удалось поймать. Осужденный рассказал, что специально выбрал время побега, когда на дежурство заступила Ольга, надеялся, что девушка с ним не справится.

Юрий Сергеевич и Сергей Юрьевич

Брат Ольги, Сергей, был командиром отделения в московской Отдельной дивизии оперативного назначения, службу в УИС РТ начал в спецназе. Затем занял должность старшего инспектора отдела профессиональной подготовки УФСИН России по Республике Татарстан. Сегодня он является руководителем Зеленодольского отделения республиканского Центра ГИМС МЧС.

В июле 2021 года на должность инспектора отдела специального учета исправительной колонии № 19 УФСИН России по РТ поступила дочь Сергея и праправнучка основателя династии Ангелина.

На должность инспектора отдела специального учета исправительной колонии № 19 УФСИН России по РТ поступила дочь Сергея и праправнучка основателя династии Ангелина

«Ангелине есть на кого равняться, она продолжит семейную традицию службы на благо Родине», – отметили в пресс-службе УФСИН по РТ.

Сегодня службу в УФСИН России по Республике Татарстан проходят более трех с половиной тысяч человек. Такие жизненные истории, как летопись династии Евсеевых, подчеркивают в ведомстве, становятся ярким примером ответственного и честного отношения к службе и для тех, кто уже в рядах ФСИН, и для тех, кто только собирается связать с ней свою жизнь.

Фотографии из личного архива Евсеевых