Внук Муслимы Латыповой открыл в Зеленодольске компанию по производству тортов

Внук основательницы сети супермаркетов «Бахетле» Муслимы Латыповой — Эрик Харламов открыл в Зеленодольске компанию по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, в том числе тортов. Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Новая фирма получила название «Фабрика Бахетле-1». Она была зарегистрирована 7 декабря 2023 года, уставной капитал составил 10 тыс. рублей. Директором организации стал сам Эрик Харламов.

Помимо производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных, среди видов деятельности новой компании — производство мяса и пищевых субпродуктов в охлажденном и замороженном виде, производство мясных полуфабрикатов, переработка и консервирование картофеля, прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей.

Ранее, в 2020 году, дочь Муслимы Латыповой Эльвира Харламова также создала в Зеленодольске производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных. Компания получила почти идентичное название — «Фабрика Бахетле».