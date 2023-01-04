Внук генерала Шарля де Голля заявил о «заговоре» против России

Запад заранее занялся подготовкой «заговора» против России, заявил внук экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля Пьер де Голль в беседе с ассоциацией «Франко-Российский Диалог». Текст их разговора опубликовало издание AgoraVox.

«Количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы», – сказал он.

В экономическом и финансовом кризисе нет вины России, убежден внук знаменитого политика. «Русские просто защищаются, потому что против них вынесено 11000 санкций, плюс девятый пакет. По-моему, вполне законно и естественно, что русские защищаются», — считает Пьер де Голль.

Он также высказался против замораживания российских активов, заявив, что это грабеж, которого «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал». «Поддержание хороших отношений с Россией – это обязанность Европы во имя сохранения стабильности в мире», – резюмировал де Голль.

Напомним, санкции в отношении России страны Запада ужесточили после того, как 24 февраля Президент РФ Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации на Украине.