Внук Билялетдинова покинул «Монреаль» и перешел в «Нью-Йорк Айлендерс»

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» обменял российского хоккеиста Александра Романова в «Нью-Йорк Айлендерс».

За 22-летнего защитника «канадцы» получили право выбора в первом раунде драфта НХЛ. «Островитяне», помимо прав на Романова, смогут выбрать игрока в четвертом раунде драфта.

В прошлом сезоне Романов набрал 13 (3+10) очков в 79-ти матчах за «Монреаль». Канадский клуб решил не продлевать контракт с хоккеистом и обменял его в «Нью-Йорк Айлендерс».

Александр Романов приходится внуком бывшего наставника сборной России и казанского «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. При этом специалисте казанский клуб трижды завоевывал Кубок Гагарина, став самой титулованной командой КХЛ. На данный момент кроме «Ак Барса» трех Кубков Гагарина не завоевала ни одна команда.