Внук Билялетдинова подписал трехлетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс»

Защитник Александр Романов, внук Зинэтуллы Билялетдинова, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, зарплата хоккеиста составит 2,5 миллиона долларов за сезон.

Ранее 22-летний российский защитник стал игроком «Нью-Йорк Айлендерс» в результате обмена с «Монреалем». Взамен «Канадиенс» получили 13-й пик в первом раунде драфта-2022, который они вместе с 66-м номером моментально отправили в «Чикаго» в обмен на канадского центрального нападающего Кирби Дака. При этом «Островитянам» достался еще один пик.

Романов в прошлом сезоне принял участие в 79 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 13 (3+10) очков при коэффициенте полезности «-9» и 53 минутах штрафного времени.

Напомним, Романов был выбран «Монреалем» на драфте 2018 года под общим 38-м номером. В КХЛ до отъезда в НХЛ он защищал цвета столичного ЦСКА и даже забивал в ворота казанского «Ак Барсу».