Внучке и правнуку фронтовика из Татарстана поисковики передали медальон

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В Набережных Челнах вручили медальон родственникам погибшего фронтовика — участника Великой Отечественной войны Карама Шаяхова. Важную миссию по его передаче провели учащиеся кадетской школы № 82 и поисковый отрыд «Кадет». Для этого в кадетскую школу № 82 пригласили внучку и правнука солдата.

«Не могу выразить всю глубину своего состояния. Это как? Числился человек пропавшим, а тут нашли. Подняли с небытия. Бабушка всю жизнь прождала. Ждала, что вернется. И вот дождалась, вернулся», — говорит внучка воина Роза Шарафутдинова.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

«Спасибо большое поисковикам за то, что нашли медальон моего дедушки и вручили его в мой день рождения. Для меня это большой подарок. Я своим прадедушкой очень горжусь», — заявил правнук солдата Ислам Шарафутдинов.

Останки Карама Шаяхова в августе 2023 года обнаружил поисковый отряд «Кречет» из Тюмени. Его удалось распознать по именному медальону, который хорошо сохранился.

«Данный медальон был обнаружен на окраине деревни Старая Торопа. Недалеко от нее располагался лагерь для наших военнопленных солдат. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году в плен попадало много наших бойцов, в том числе Карам Шаяхов, наш соотечественник», — рассказала командир поискового отряда «Кадет» Ольга Шистерова.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Карам Шаяхов был призван на фронт в 1941 году. Через несколько месяцев он попал в плен. Его расстреляли. В земле медальон пролежал более 80 лет.

«Это прежде всего сохранение памяти. Нашей исторической памяти, памяти о наших предках, дедушках, прадедушках, прабабушках, об их подвиге. И то, что делают наши кадеты, позволяют чтить наших героев», — отметил начальник управления образования исполкома Челнов Рустем Хузин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что жительнице Буинска передали ложку, медальон и медаль не вернувшегося с войны брата.