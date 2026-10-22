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Общество 22 октября 2026 17:23

Внучка создателей татарской азбуки сыграла в фильме «Әлифба»

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Внучка Салея Вагизова и Рамзии Валитовой Аида сыграла в документально-игровом фильме «Әлифба», посвященном создателям татарской азбуки. Для нее эта работа стала первым актерским опытом. Об этом рассказал режиссер картины Ильдар Ягафаров в программе «Семь дней плюс» на телеканале ТНВ.

По словам режиссера, он решил пригласить Аиду, поскольку ему был нужен человек, внешне похожий на героиню истории. Несмотря на отсутствие актерского опыта, внучка Вагизова и Валитовой справилась с поставленной задачей.

Особенно сложной стала сцена в Печоре, в которой героиня должна была обнять мужа после 15 лет разлуки. Ягафаров отметил, что Аида смогла передать необходимые эмоции и понять переживания своих родственников.

Режиссер считает, что именно достоверность эмоций делает фильм убедительным. По его словам, даже небольшая фальшь в отдельных кадрах может постепенно превратить картину в шаблонную историю, которая не вызывает у зрителя сопереживания.

Фильм «Әлифба» рассказывает о судьбах Салея Вагизова и Рамзии Валитовой, которые вместе работали над созданием татарской азбуки. Главную роль исполнил актер Эмиль Талипов. В основу картины легли исторические материалы и книга Лили Габдуллиной, участвовавшей в работе над сценарием.

Картина продолжительностью 33 минуты получила награду за лучший национальный фильм на международном кинофестивале «Минбар».

#фильм
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