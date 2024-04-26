Внучка про деда на войне: Последнее его письмо было со словами «Готовимся к атаке»

Редактор по дубляжу филиала АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» Фаузия Нургалимова присоединилась к акции «Мой Герой — моя семья».

Она рассказала, что ее дед Мухамматгали Нургалимов родился в деревне Верхняя Ошма. В семье было шестеро братьев: четверо, женившись, жили в одном доме с родителями, занимались крестьянским трудом. Когда большую семью раскулачили, забрали всё, даже дом. Взамен выделили земельный участок возле речушки, вдали от деревни.

Бабай и эби построили там домик и жили, но недолго: деда забрали на финскую войну. К тому времени, как родилась дочь Нурсабах, бабушке пришла похоронка, что ее муж погиб.

Отметили третье, седьмое число, наступил сороковой день — шли поминки. Вот тут вернулся бабай — живой и невредимый. Эби была так рада и шокирована, что даже нечаянно поставила самовар без воды.

Затем бабая вызвали готовить бойцов — учить и тренировать солдат. Когда началась Великая Отечественная война, всех забрали на фронт. Дед часто писал письма домой.

Фото: «Мамадыш-информ» (из семейного архива)

«Последнее он выслал, когда был под Воронежем, со словами „Готовимся к атаке“. Похоронка на него так и не пришла, а Мэликэ эби всю жизнь его ждала», — поделилась историей Фаузия Нургалимова.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — как фронтовикам, так и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут известные татарстанцы.