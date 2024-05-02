Внучка об участнике войны: «Мой дед говорил: „Не жалуйтесь на жизнь — она прекрасна“»

Жители Новошешминского района Татарстана присоединились к участию в приуроченном ко Дню Победы онлайн-флешмобе «Мой Герой — моя семья». Одна из историй посвящена участнику Великой Отечественной войны Григорию Мелихову.

Будущий боец родился 20 августа 1924 году в селе Русская Волчья. Когда началась война, Григорию Мелихову еще не исполнилось 18 лет. Несмотря на юный возраст, он отправился на фронт.

Участвовал в боях на Курской дуге. В том же 1943 году был ранен, лежал в госпитале с осколками в легких. После ранения в октябре 1943-го вернулся домой. Вскоре встретил любовь всей своей жизни Нину, и они поженились. У супругов родилось семеро детей.

«Дедушка был очень добрым, жизнерадостным. Он говорил: „Никогда не жалуйтесь на жизнь — она прекрасна“. Мой дедушка умер 7 мая 2006 года», — поделилась воспоминаниями жительница Новошешминска Светлана Лазарева.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб, приуроченный к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где жители республики делятся историями военных лет о героях своих семей. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны (как фронтовикам, так и труженикам тыла). Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.