Внучка о деде-фронтовике: «Воевал с японскими самураями и был ранен в позвоночник»

Наталья Клементьева из Дрожжановского района Татарстана присоединилась к онлайн-акции «Мой Герой — моя семья» и рассказала о ценностях своей семьи.

В их семье они бережно хранят память о дедушке и бабушке по маминой линии. Дедушка, Исаев Федор Петрович, был участником Великой Отечественной войны. Его призвали в армию 17-летним мальчишкой. По словам рассказчицы, дедушка сражался против японских самураев и был тяжело ранен в позвоночник.

Их троих нашли на поле боя и отправили в госпиталь в городе Самарканд. Там врачи собирали его позвоночник по частям, но два осколка навсегда остались в его теле. Врачи не стали их удалять, так как дедушка Натальи Клементьевой мог остаться инвалидом на всю жизнь. В Самарканде он проходил лечение в течение 6 месяцев.

После этого Федор Исаев вернулся домой, в родную деревню Алешкин-Саплык. Там он женился на девушке из своего же села, вместе они вырастили восьмерых дочерей и одного сына. Всем своим детям они дали образование. Всю жизнь глава семейства работал в колхозе «Калинина», снискал уважение селян. О нем до сих пор вспоминают как о добром и отзывчивом человеке.

Федор Исаев ушел из жизни 7 мая 1995 года. Врачи сказали, что у него «проснулись» осколки. Он был похоронен 9 мая, в День Победы, в селе Алешкин-Саплык.

«Мы очень гордимся своим дедушкой. Я помню его как трудолюбивого и скромного человека. Он никогда не повышал голос на кого-либо. Также он держал улья и занимался садоводством», — рассказала Наталья Клементьева.

Свою бабушку она вспоминает как грамотную, жизнерадостную и трудолюбивую женщину. По ее словам, во время войны она работала на тракторе, была настоящей боевой женщиной, как говорят в народе.

«Бабушка умерла на 93-м году жизни, и мы помним и гордимся тем, что мы внуки и правнуки победителей. Нас сегодня очень много, и каждый помнит, что бабушка и дедушка для нас дорогие и близкие люди. Семья Исаевых богата внуками и правнуками: у нас 22 внука и 36 правнуков. Если бы они были живы сейчас, я бы относилась к ним совсем по-другому. В них было столько мудрости, что можно было бы написать целую энциклопедию. Жаль, что мы понимаем это слишком поздно», — поделилась внучка героических предков.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.