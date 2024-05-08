Внучка Мусы Джалиля: «Наши дети уже почти не видят ветеранов»

Внучка поэта, Героя СССР Мусы Джалиля Татьяна-Малышева Джалиль призвала сохранять память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны и передавать молодому поколению. Об этом она сообщила в беседе с «Татар-информом».



«Чем больше времени проходит, тем меньше остается ветеранов. Наши дети их уже не видят. Для меня в детстве 9 Мая всегда было особенным, живым праздником. Не только мой дедушка, но и мой отец Михаил Малышев был фронтовиком. Он прошел и Финскую войну и Великую Отечественную. Это всегда был естественный праздник для меня, и мы с папой, мамой и бабушкой всегда ходили на Красную площадь к могиле Неизвестного солдата, обязательно вечером собирались у нас папины друзья-фронтовики. И нам необходимо сохранять эту память и передавать детям», – отметила она.



По мнению Малышевой-Джалиль, чтобы молодежь не забыла своих героев, о них надо рассказывать через литературу и военные фильмы.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.