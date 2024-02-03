Внучка Мусы Джалиля: «Дедушка был самородком и в музыкальном плане»

Татьяна Малышева: «Лично у меня вообще всегда было ощущение, что дедушка каким-то волшебным образом помогает мне. Особенно в те моменты, когда кажется, что ничего не получается и все рушится»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я верю, что дедушка наблюдает за нами свыше»

Татьяна Михайловна, что значит быть внучкой Мусы Джалиля?

Лично у меня вообще всегда было ощущение, что дедушка каким-то волшебным образом помогает мне. Особенно в те моменты, когда кажется, что ничего не получается и все рушится. И именно в такой момент, когда все идет наперекосяк, всегда происходила какая-то неожиданная встреча, из которой складывался неожиданный проект.

И у меня полное ощущение, что дедушка следит за моей деятельностью, подводит к нужным людям, когда мне кажется, что уже ничего не выйдет. Мы с семьей много ездим по его музеям-квартирам, объездили почти весь Татарстан, много с кем познакомились. В этом году совершили поездку в Оренбург, а в следующем планируем посетить Уфу и в целом Башкортостан – те места, где еще не успели побывать.

Моей маме Чулпан Залиловой 86 лет, и это не так просто, но она тоже продолжает вести активную жизнь. Я верю, что у нас незримая связь с дедушкой, убеждалась в этом много раз.

«Моей маме Чулпан Залиловой 86 лет, и это не так просто, но она тоже продолжает вести активную жизнь» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ваша семья уже много лет сохраняет творческое наследие Джалиля. Какой совет вы бы дали людям, желающим сохранить и нести в массы память о своих знаменитых предках?

Трудно советовать что-то людям с другим опытом, но я бы сказала, что нужно просто не забывать. Наши предки живут нашей памятью, и нужно передавать это дальше, нашим детям. Мои дети выросли с этим. Сначала мой старший сын, который уже вырос, теперь моя дочка. Они с детства ездят со мной, участвуют в мероприятиях, помогают мне, даже участвуют в отборе номеров и артистов на наши концерты. И главное, что это идет у них изнутри, а не по принуждению.

Я уверена, что наша склонность к творчеству, музыке, конечно же, передалась от дедушки. Моя мама филолог, и с ней я тоже постоянно советуюсь. В нашей песне о героизме, которую написала для нас Миляуша Хайруллина, огромная скрипичная партия, и она сочинена специально под мою дочь Елизавету.

«Мой дедушка очень любил классическую музыку, был самородком и в музыкальном плане. Может, он просто не успел охватить и эту свою творческую сторону» Фото: © «Татар-информ»

«Дедушка очень любил классическую музыку, был самородком и в музыкальном плане»

У вас есть любимые стихотворения Мусы Джалиля?

Есть, и мне жаль, что их используют довольно редко, потому что они не самые популярные и патриотические. Я даже своей ведущей, которая читает стихи на концертах, всегда стараюсь их подсунуть (смеется). Очень люблю стихотворения «Поэт», «Случается порой», «Снежная девушка», «Горная река». Из ранних очень нравится «Слеза».

И я очень устала говорить, что стихотворение «Чулочки», гуляющее в интернете, Муса Джалиль не писал. Мама даже на радио уже выступала с опровержением. Но все равно у нас на каждый фестиваль приходят заявки с этим стихом неизвестного автора, даже на «Джалиловские чтения» с ним заявляются.

«С самого начала своей деятельности, уже более десяти лет, наш благотворительный фонд «Арт-Линия» организует музыкально-поэтические концерты» Фото: Автономия татар Москвы

Когда к вам пришла идея создать фестиваль «Поэт и музыка»? В чем его важность и уникальность?

С самого начала своей деятельности, уже более десяти лет, наш благотворительный фонд «Арт-Линия» организует музыкально-поэтические концерты. Такого формата никогда не было. Существуют фестивали отдельно в поэтическом и отдельно в музыкальном форматах, но сочетания музыки и слова, когда поэтическое произведение плавно переходит в музыкальное, – таких аналогов не было.

Надо также учитывать, что мой дедушка очень любил классическую музыку, был самородком и в музыкальном плане. Может, он просто не успел охватить и эту свою творческую сторону. Поэтому для нас было логично соединить его поэтическое творчество с музыкой.

Как проходит отбор юных участников фестиваля?

Как и любой фестиваль, наше мероприятие имеет конкурсный отбор, но мы не делим участников по местам, как это обычно делается. На сайт фестиваля участники присылают заявки с двумя записями поэтическо-музыкальных произведений, обязательно на татарском и на русском языках. На первом фестивале мы принимали работы только по стихам Мусы Джалиля, а теперь берем и по произведениям других поэтов-фронтовиков. На наших концертах теперь звучат стихи Булата Окуджавы, Константина Симонова, Давида Самойлова, Сибгата Хакима и других. То есть современников Джалиля, которые были на войне и писали стихи.

«Это уже третий наш фестиваль. Он проходит ежегодно. Отборочные концерты мы проводим в январе, а гала-концерты в Москве и Казани проходят вокруг этой даты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очень хочется, чтобы фестиваль вышел за рамки Татарстана»

Сколько фестивалей вы провели? В каких городах проводятся концерты?

Это уже третий наш фестиваль. Он проходит ежегодно и приурочен ко дню рождения дедушки 15 февраля. Отборочные концерты мы проводим в январе, а гала-концерты в Москве и Казани проходят вокруг этой даты. В столице Татарстана у нас очень много талантливых участников, и отобрать их всех на один концерт в этот раз не получилось, пришлось сделать два.

Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы поддержать этоот проект и создать больше возможностей для сохранения творческого наследия выдающихся творцов Татарстана?

В этом году финансовая ситуация у нас, честно говоря, очень тяжелая. Если на первом фестивале, например, мы могли дарить детям символику фестиваля, были даже заказаны и изданы специальные маленькие книжечки «Моабитская тетрадь», на втором фестивале у детей были футболки, то в этом году придется, к сожалению, обойтись только памятными дипломами. Нам очень нужен грант, и мы сейчас уже пишем заявку на его получение от Президентского фонда культурных инициатив и очень надеемся на поддержку от государства.

«Очень хочется, чтобы наш фестиваль вышел за рамки Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Очень хочется, чтобы наш фестиваль вышел за рамки Татарстана. Летом прошлого года я была в Оренбурге и в селе Шарлык Оренбургской области. Там, как и в Уфе, тоже очень хотят провести наш фестиваль. Он же не имеет аналогов. Тем более что там могут звучать стихи не только Мусы Джалиля, но и местных поэтов-фронтовиков.

О творчестве дедушки знают во многих местах, где он был. Там есть и музеи, и школьные музеи, и музыканты, знакомые с его творчеством. Мы ведь пропагандируем татарскую музыку. Сейчас у нас очень часто звучит музыка Назиба Жиганова, Эльмира Низамова, Миляуши Хайруллиной, Рустема Абязова и многих других композиторов. Мы хотим приехать именно туда, где татарская диаспора представлена наиболее широко, то есть в Челябинскую область, Екатеринбург. Но для этого нужна поддержка. Пока пишем грант, но не знаем, как сложится.