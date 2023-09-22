Внучка Гази Загитова попросила открыть музей в честь деда в его родном селе

Фото: @ Алсу Исмагилова/"Татар-информ"

Внучка героя Великой Отечественной войны, первым водрузившего Знамя Победы на Рейхстаг, Гази Загитова попросила руководство Башкортостана создать музей в родной деревне деда. С этим просьбой Юлия Загитова обратилась к главе РБ Радию Хабирову на медиафоруме в Сочи.

«Спасибо, что не забываете Гази Загитова. Он, как и мой отец, из деревни Янагушево Мишкинского района. Отряд тоже носит имя Гази Загитова. Наши родные еще с 90-х годов собирают артефакты, связанные с Гази Загитовым. Эта работа началась еще до того, как стало известно, что он первым водрузил знамя Победы на Рейхстаг. У нас есть одна проблема. Мы все хотим, чтобы был очень хороший музей», — сказала Юлия Загитова.

Она рассказала, что под музей выделили «старенькое здание», не имеющее условий для хранения экспонатов. «Здесь все экспонаты портятся. Зимой во время экскурсий внутри здания 6 градусов тепла. Мы просим помощи в создании хорошего музея. Хотелось бы, чтобы въезд в деревню тоже был асфальтирован», — изложила суть проблемы Юлия Загитова.

Радий Хабиров пообещал помочь. «Конечно, поможем. Сделаем. Я сам еще никак не доеду до этой деревни. Сейчас мы, согласно плану, стараемся все мемориалы привести в порядок. Их очень много. На Великую Отечественную войну из Башкортостана ушли примерно 780 тысяч человек. Половина не вернулась. И героев, и памятников у нас очень много», — сказал глава Башкортостана.