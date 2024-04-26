Внучатый племянник Героя Советского Союза рассказал о подвигах деда

О своих героических предках рассказал руководитель молодежной общественной организации «Воркаут — движение Республики Татарстан» Айдар Фахртдинов.

Он рассказал, что из его ближайших родственников на фронт ушли три человека. Одним из них был дед — Хамит Фахртдинов.

Хамита призвали 15 октября 1941 года, он прошел всю войну, воевал против японцев на 1-м Дальневосточном фронте в составе 32-го гвардейского минометного полка. На фронте он был шофером, вернулся домой только в сентябре 1945 года.

Другой дед, Габидин Шарипов, ушел на войну в мае 1942 года. Его зачислили в 73-й мотострелковый полк. В августе того же года получил ранение, после госпиталя вернулся на фронт. Участвовал в битве на Курской дуге. Его демобилизовали 16 ноября 1945 года.

«Но самым знаменитым в нашем роду был брат моего деда — Герой Советского Союза Нурмы Шарипов. В феврале 1942 года его призвали в Красную армию. На фронте с августа того же года. К лету 1944 года он был в звании гвардии сержанта, командира отделения взвода разведки роты управления 53-й гвардейской танковой бригады. Свой подвиг совершил в боях за освобождение Западной Украины. Он вытащил из горящего танка командира», — сообщил челнинец.

А 27 июля 1944 года в бою у села Банюнин, в 17 километрах от Львова, Шарипов первым ворвался в траншею противника, уничтожил пулемет, расчет и захватил в плен офицера.

Когда разведгруппа Нурмы отходила с «языком», был ранен в обе ноги. Остался прикрывать товарищей. Из захваченного пулемета вел огонь до последнего патрона, затем подорвал гранатой себя и окруживших его фашистов. Был похоронен на месте боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за проявленные отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Нурмы Халяфовичу Шарипову присвоено звание Героя Советского Союза. В честь героя в Набережных Челнах названа улица, а в селе Тлянче-Тамак Тукаевского района, откуда он родом, — школа.

В Тукаевском районе ежегодно проводятся лыжные гонки в честь Нурмы Шарипова.

В Татарстане запустили онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ. Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку».

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — как фронтовикам, так и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.

Акция проводится с 22 апреля по 9 мая 2024 года. Ожидается, что участие в ней примут известные татарстанцы.