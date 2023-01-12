Сайманов ушел с игрового поля: блеснёт ли «Рубин» под контролем Татарстана

О том, что эпоха Рустема Сайманова в «Рубине» подошла к концу, было известно еще в конце 2022 года. Сегодня об этом объявили официально. Как оценивать плоды работы этого менеджера и кто будет вытаскивать главный футбольный клуб Татарстана из трясины «пердива» – в материале «ТИ-Спорт».

Президентом клуба будет назначен Марат Сафиуллин. Он же станет главой Попечительского совета «Рубина»

Фото: prav.tatarstan.ru

Сайманов — аут, Сафиуллин — новый президент «Рубина»

В один день с официальным уходом Рустема Сайманова из «Рубина» в Казани объявили о создании нового юридического лица АНО «Рубин». Это сделано в соответствии с постановлением Кабмина Татарстана. Теперь учредителем клуба будет выступать Министерство земельных и имущественных отношений республики.

Также сообщается о создании Попечительского совета «Рубина». Состав обнародуют позже. При этом президентом клуба, по информации наших источников, будет официально назначен представитель другого государственного органа. А именно руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин. Он же станет главой Попечительского совета «Рубина».

Сафиуллин — коренной казанец. В 1989 году окончил Казанский финансово-экономический институт им. В. В. Куйбышева. Доктор экономических наук. Государственный советник Российской Федерации 2-го класса. С 1998 года – на государственной службе в налоговых органах. С 2009 года – руководитель республиканской ФНС. Он частый гость на трибунах «Ак Барс Арены», когда «Рубин» проводит там свои матчи. Поэтому нельзя сказать, что Сафиуллин не в теме футбола.

«Текучкой» займется новый менеджмент клуба во главе с директором АНО «Рубин» Шамилом Хуснутдиновым Фото: ak-bars.ru

Хуснутдинов привел «Ак Барс» к трофеям, на очереди футбол

Это не все новости. Новый президент клуба и попсовет будут решать ключевые вопросы в управлении «Рубина». «Текучкой» займется новый менеджмент клуба во главе с директором АНО «Рубин» Шамилом Хуснутдиновым.

Этот менеджер хорошо знаком болельщикам хоккейного «Ак Барса». Заслуженный экономист РТ с 2004 по 2019 год был директором «барсов». Именно за время его работы команда Зинэтулы Билялетдинова стала обладателем трех Кубков Гагарина и четырехкратным чемпионом России.

Шамил Хуснутдинов покинул команду вслед за Зинэтулой Билялетдиновым. В 2019-м ходили слухи, что совсем не по собственному желанию. Дело в том, что в «Ак Барсе» вообще затеяли массовую перестройку, которая теперь странно закольцевалась возвращением Билялетдинова. Теперь же успешный спортивный функционер Хуснутдинов попробует свои силы в футболе.

Александр Айбатов работал в казанском клубе почти 20 лет Фото: rubin-kazan.ru

Гендиректор Айбатов будет подчиняться директору: объясняем тайны АНО и ООО

В достижении целей Хуснутдинову поможет новый гендиректор клуба Александр Айбатов. Звучит довольно странно. Ведь директор будет выше в этой конфигурации гендиректора. Поясним: Хуснутдинов будет директором АНО, а Айбатов гендиректором ООО. Так все организовано, чтобы не ликвидировать ООО «Рубин», что повлекло бы за собой необходимость перезаключать все контракты с футболистами.

А гарантий, что все согласились бы, как вы понимаете, нет. Многие из футболистов приходили в команду РПЛ, а нынче «Рубин» играет в Первой лиги, что, как говорится, большая разница.

Так или иначе, Александр Айбатов совсем не чужой человек для «Рубина». И это мягко говоря. Он работал в казанском клубе почти 20 лет – с 1999 по 2018 год. За эти годы он прошел по карьерной лестнице от старшего администратором до начальника команды. А с 2011 по 2018 год был исполнительным директором клуба. Поговаривают, что он покинул «Рубин» из-за разногласий с Рустемом Саймановым.

С 2007 по 2008 год Рустем Сайманов был спортивным директором «Рубина», собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство Фото: © «Татар-информ»

Неоднозначная оценка работы Сайманова в «Рубине»: прорыв и надрыв

Что касается Рустама Фидаевича, то плоды его работы в «Рубине» можно оценивать неоднозначно. Во всяком случае, у нашей редакции нет единого мнения на этот счет.

«Рустем Фидаевич Сайманов внес неоценимый вклад в становление футбольных традиций в Татарстане. С 2007 по 2008 год он был спортивным директором «Рубина», собрав легендарный состав, который завоевал первое в истории клуба чемпионство. В 2017 году он вернулся в клуб – сначала вновь в качестве спортивного директора, а в 2018 году был назначен генеральным директором», – говорится на официальном сайте клуба.

Легендарная команда 2008 года все же объективно была детищем Курбана Бердыева Фото: © «Татар-информ»

Однако та легендарная команда 2008 года все же объективно была детищем Курбана Бердыева, хотя это и не отменяет вклада Сайманова. Интереснее его самостоятельная работа в «Рубине», после второго в истории Казани «изгнания» туркменского специалиста. Известно, что мнения Сайманова и Бердыева разошлись и именно легенда тренерского цеха покинул клуб.

В «свободном плавании» Сайманов сумел собрать действительно интересную, а главное, финансово перспективную команду. Кроме того, менеджеру удалось решить острые проблемы с долгами «Рубина», которые копились еще со времен Ильсура Метшина и его «прорыва» в большой футбол. Наконец, «Рубин» вернулся, правда, всего на два провальных матча, в еврокубки. Федеральные СМИ заговорили о возрождении амбициозного «Рубина».

Сайманов последовательно ошибался с выбором главных тренеров клуба Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый в истории вылет из РПЛ и ошибки с выбором главного тренера

Все это так. Но запоминается финал. «Рубин» впервые в своей истории вылетел из Премьер-лиги. Сайманов также поддержал Леонида Слуцкого (ныне безработного) в его «крестовом походе» на футбольных судей и против всего РФС в части решения высшей футбольной инстанции не переписывать постфактум правила РПЛ уже после вылета «Рубина» в Первую лигу.

Также стоит отметить, что Сайманов последовательно ошибался с выбором главных тренеров клуба. После Бердыева был «рокер» Роман Шаронов, затем маститый, но сытый Леонид Слуцкий. Отставка последнего напрашивалась еще по ходу прошлого сезона и могла спасти «Рубин» от вылета в «пердив». Но эта опция так и не была использована.

После Бердыева был «рокер» Роман Шаронов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Что перевешивает — заслуги или неудачи Сайманова, вопрос дискуссионный. На наш взгляд, все решает вылет команды из РПЛ, которому не может быть оправданий. Наверное, так решили и во властных кабинетах республики.

На самом деле, власти Татарстана даже, кажется, чуток задержались в своем вмешательстве в дела «Рубина». Но в республике не принято рубить с плеча. Наверное, это правильно. В целом принятые решения настраивают на позитивный лад. Руководители, которые родились в Казани и отдали казанскому спорту десятки лет, могут вернуть «Рубин» на высокую орбиту.

Любопытно, что после объявления перестановок в «Рубине» сотрудники клуба вскоре сняли новости об этом с официального сайта. По информации «ТИ-Спорт», дело в том, что произошедшие перестановки еще не согласованы на самом высшем уровне. Но так или иначе новости уже разошлись по всем федеральным СМИ и пабликам фанатов.