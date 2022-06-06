Экс-главу «Спурт Банка» вновь будут судить, в этот раз за выдачу себе кредитов на 890 млн

Ранее суд признал бывшую главу «Спурт Банка» Евгению Даутову виновной в злоупотреблении полномочиями и фальсификации документов. Она частично отбыла срок в колонии общего режима, после чего ее условно-досрочно освободили.

Тем не менее Даутова вновь предстанет перед судом, но на этот раз уже по другому делу. Как считает следствие, с сентября 2013 по март 2017 года она выдала необеспеченные кредиты себе и одиннадцати аффилированным организациям. Тем самым банку был причинен ущерб на 890 миллионов рублей.

На нее возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Свою вину Даутова признала частично. Наложен арест на имущество юрлица общей стоимостью почти в миллиард рублей, бенефициаром которого она является.

В скором времени уголовное дело направят в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани суд отправил экс-главу «Спурт Банка» Евгению Даутову в колонию на три года. Ее обвинили в «выводе» почти четверти миллиарда рублей.