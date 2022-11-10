«Внимание к актуальным проблемам»: в Казани стартовало обучение экспортеров Татарстана

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

В Казани стартовал первый обучающий модуль для представителей малого и среднего бизнеса, на котором предпринимателям рассказывают, как начать экспортировать продукцию на рынки дружественных государств.

«Программа впечатляет своей насыщенностью и вниманием к актуальным проблемам нынешнего времени. До этого я проходил первую программу, и она мне помогла с развитием моего бизнеса, поэтому я уверен, что эта программа поможет перейти на следующий уровень экспортной торговли», — поделился впечатлениями один из участников обучающего модуля.

Руководитель Центра поддержки экспорта Татарстана Альбина Гергерт рассказала, что всего в обучении предусмотрено пять различных модулей: два дня очных встреч и неделя дистанционного формата на каждый.

«Это специализированная программа, разработанная специально для продвижения предпринимателей на внешние рынки с учетом современных вызовов и возможностей», — заявила Гергерт.

Она добавила, что в этом году предприятия Татарстана столкнулись с крупными проблемами с поставками своей продукции на внешние рынки, однако это не помешало бизнесменам в кратчайшие сроки найти новые направления для развития торговли.

Руководитель Центра экспорта РТ также отметила, что Татарстан стал одним из 15 российских регионов, которые внедряют в 2022 году эту программу в пилотном режиме. В очном и дистанционном формате в ней принимают участие семь компаний малого и среднего бизнеса.

Фото: © Александр Хевронин / «Татар-информ»

«Конечно, был небольшой конкурс на допуск к обучению, но компании, которые не смогли пройти отбор, просто не соответствовали требованиям — курсы рассчитаны на опытных предпринимателей, которые уже давно занимаются экспортом», — подчеркнула спикер.

В завершение Гергерт отметила, что те компании, которые не соответствовали критериям отбора, могут попасть на обучение для начинающих экспортеров — оно начнется 11 ноября этого года.

Курсы проходят в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным). Благодаря нацпроекту основная масса предоставляемых услуг бесплатна для бизнеса или же предусматривает значительное софинансирование.