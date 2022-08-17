Внезапный «Спартак», рюкзак Дзюбы и немецкие аферисты в «Локо»: Сафонов – о старте РПЛ

«Рубин» Леонида Слуцкого вылетел в Первую лигу, но РПЛ не пропала без казанского клуба. Старт нового сезона дал превосходную интригу в виде нежданного лидерства «Спартака». Об этом и других ярких событиях в российском футболе в интервью спортивной редакции «Татар-информа» рассказал известный футбольный агент Алексей Сафонов.

«Спартак» великолепно готов физически, футболисты восприняли идеи тренеров. Значит, Абаскаль подобрал ключи к команде» Фото: spartak.com

«Спартак» великолепно готов физически. В прошлом сезоне были как стадо, каждый сам по себе»

– «Спартак» неожиданно для многих лидирует, идет без очковых потерь в пяти турах. С чем это связываете?

– Бывает, так складывается командная химия. «Спартак» великолепно готов физически, футболисты восприняли идеи тренеров. В итоге пошла игра и очки. Во втором тайме просто смяли «Сочи», там вообще без шансов было. Видно, что у игроков глаза горят. По-моему, Промес за весь прошлый сезон забил столько же, сколько сейчас за пять туров. Это тоже говорит о чем-то. Значит, Абаскаль подобрал ключи к команде. В прошлом сезоне были как стадо, каждый сам по себе. А сейчас он делает большую ротацию состава, все получают игровое время, нет обиженных.

– А 6 голов Промеса не показывают, что уровень РПЛ просто ниже ведущих европейских лиг?

– Промес поймал кураж. Он когда только вернулся в Россию, первый сезон, считайте, провалил. Сейчас взялся за голову, дает результат, сам получает удовольствие от футбола. Не связываю это с тем, что уровень нашей лиги ниже.

– Насколько вообще серьезно лидерство «Спартака»? «Зенит» догонит?

– Я думаю, что чемпионат получится интересный. «Зенит» тоже идет своим ходом, несмотря на травму Клаудиньо. Думаю, что ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и, в принципе, «Краснодар» неплохо выглядят. Пока все равно предпочтение «Зениту» отдаю. Они обойдут «Спартак».

«Игрок забивает гол, бежит, поднимает на руки Карпина. Это тоже говорит, что команда сплочена вокруг тренера» Фото: fc-rostov.ru

«Карпин по своему уровню может тренировать любую команду РПЛ, не сомневаюсь»

– «Ростов» вы не упомянули.

– И «Ростов» тоже. По игре в данный момент мне он и «Спартак» больше всех нравятся. «Ростов» вчера три пропустил, сыграли, как в свое время бразильцы: вы забейте сколько сможете, а мы – сколько захотим. Тут есть какая-то уверенность. И тоже видно, что в команде хорошая атмосфера. Обратите внимание, игрок забивает гол, бежит, поднимает на руки Карпина. Это тоже говорит, что команда сплочена вокруг тренера. Плюс не забывайте, что «Ростову» тяжелее всех. Представляете, до Нижнего Новгорода, Москвы добираться в жару. Самолеты же в Ростове не летают сейчас.

– Как думаете, Карпина уже можно ждать в топ-клубах?

– А почему не сделать из «Ростова» топ-клуб, как в свое время сделал из «Рубина» Бердыев? Второй момент: Карпин, мне кажется, удачно угадал с тренерским штабом. Я считаю, что у Онопко молодые защитники как на дрожжах растут. Карпин по своему уровню может тренировать любую команду Премьер-лиги, не сомневаюсь.

Но думаю, что нигде он не объявится, пока будет в «Ростове» или в сборной России. Будет пытаться какие-то спарринги искать. Сборная все равно будет существовать. Все-таки лицо страны. Надо где-то играть товарищеские игры, чтобы ребята опыт получали международный. Чтобы в собственном соку не варились.

Насчет судейства в РПЛ. Пока я не сказал бы, что ошибок судейских стало сильно меньше Фото: championat.com

«Приключения немецких аферистов за деньги РЖД»

– «Локомотив» в зоне стыков. Что случилось с командой, почему так?

– «Локомотив» идет под откос. Мне кажется, это немецкая модель известного фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». Только здесь «Приключения немецких аферистов за деньги РЖД».

– ЦСКА проиграл «Зениту». Как вы думаете, армейцы в этом сезоне вновь не будут всерьез бороться за чемпионство?

– Я думаю, что будут. Несмотря на какие-то странные судейские стандарты. Я вам уже говорил, что в РПЛ все равны, а некоторые «равнее».

– Насчет судейства в РПЛ. По пяти турам первым какие-то выводы можете сделать относительно уровня прошлого года?

– Пока я не сказал бы, что ошибок судейских стало сильно меньше.

Ребята в «Рубине» собрались все опытные. Играть умеют. Но Первая лига своеобразная. «Кубань» обыграли. Если сейчас 6 очков в двух матчах возьмут, то все будет нормально Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Градус критики судейства? Некоторые плоды «Рубин» до сих пор пожинает из-за поведения Слуцкого»

– Но градус критики судейства упал после вылета Леонида Слуцкого из РПЛ?

– Согласен. И мне кажется, некоторые плоды «Рубин» до сих пор пожинает из-за поведения Слуцкого. Судьи, они такие, злопамятные.

– «Рубин» не слишком удачно стартовал в Первой лиге. В чем причины?

– Ребята в «Рубине» собрались все опытные. Играть умеют. Но Первая лига своеобразная. Там нужны ребята молодые, готовые таскать рояль, а не играть на нем. То есть более силовые и молодые футболисты. А «Рубин» еще почти ездил в дальние выезды. В Хабаровск, еще куда-то.

– «Рубин» может застрять в Первой лиге, не выйти в РПЛ в этом сезоне?

– «Кубань» обыграли. Если сейчас 6 очков в двух матчах возьмут, то все будет нормально. А вот если еще потеряют очки, то могут попасть в не очень хорошую ситуацию.

Дзюба – человек самодостаточный, за него не хочу думать. Может, он устал и не хочет играть Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дзюба – человек самодостаточный, за него не хочу думать»

– Дзюба все еще не нашел клуб. Почему, на ваш взгляд?

– Может, он хочет в передовом чемпионате играть или еще что-то. Дзюба – человек самодостаточный, за него не хочу думать. Может, он устал и не хочет играть. Что нам гадать? За «Рубин» в Первой лиге? Сомневаюсь, только если дадут столько, что он не сможет в рюкзаке унести.

– Но в Первой лиге же лимит по зарплате…

– Во всех командах есть другие способы, беспроцентный кредит или какие-то подъемные. Кто-то придумывает законы, кто-то находит способы, как их обходить.

– Высокие места «Химок» и «Оренбурга» вас не удивляют?

– «Химки» сейчас на место встанут, я думаю. У них Юрана «ушли». «Химки» спилили сук, на котором сидели. Игра с «Ахматом» уже показала, что одному тренеру, пришедшему с пляжного футбола, помогает другой тренер с пляжного футбола. А «Оренбург» пока очки набирает только с такими командами, которые в принципе должны вылетать. У «Торпедо» он выиграл, и у какой-то еще фигни.

– Еще что-то по старту сезона добавите?

– «Динамо» в РПЛ удивляет. Вроде очки есть, поражений нет, а того куража, как при Шварце, нет. В ближайшем туре игра со «Спартаком» покажет истинную силу «Динамо».