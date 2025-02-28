«Внезапный» конец карьеры Загитовой, инсайды Тарасовой и оттепель в МОК. Обзор «фигурки»

После почти шести лет без Алины Загитовой на спортивных соревнованиях все понимали, что больше ее на профессиональном льду мы не увидим. Однако откровения экс-фигуристки все-равно взорвали медиапространство. Вопрос в другом – почему сама Алина так долго тянула с официальным решением? Об этом и других сюжетах недели – в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Алины Загитовой

И все-таки завершила. Почему Загитова призналась, что больше не вернется на профессиональный лед?

Когда в воскресенье олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова заявила, что теперь уж точно завершила карьеру в 2019 году, информационным разрывом бомбы это стало только для самых оптимистичных поклонников. Все-таки, даже без официального объявления все давно всё понимали. Пусть у самых ярых поклонников экс-фигуристки и теплилась надежда, что они увидят ее на соревнованиях.

«После завершения карьеры, по-моему, в 2019 году, все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение участвовать в «Ледниковом периоде» в роли ведущей. Это хороший опыт, но не могу сказать, что это удачная моя работа, а точнее, это максимально неудачная», – сказала Загитова в интервью «Советскому спорту».

Алина Загитова решила больше не выступать на профессиональном льду после победы в олимпийском Пхенчхане, а в 2019 году в праймовом эфире Первого канала заявила, что приняла решение приостановить карьеру. Уже тогда большинство стали догадываться, куда ветер дует. Однако сама Алина периодически подчеркивала, что карьеру не завершала.

В 2020-м фигуристка Загитова фигурировала на афишах контрольных прокатов сборной, но на льду так и не появилась. А в 2021-м в интервью «КП» заявила следующее: «Я скучаю по олимпийским эмоциям… Но я не говорила, что завершила карьеру». Новая глава открылась в 2022 году, когда поползли слухи, что она вот-вот вернется. Но в одном из интервью она обронила фразу «Сейчас, по окончании карьеры, жизнь у меня не менее интересная и насыщенная, чем когда была спортсменкой…». Казалось, что уж после таких слов все должно было встать на свои места. Но Алина тут же оговаривалась: «Допускаю ли, что еще вернусь? «Кто знает… Как получится».

Таким образом она вроде и сознавалась, что это всё, но все же до конца не отпускала собственноручно созданную интригу, чтобы не отпускать долгоиграющий инфоповод.

С другой стороны, даже если бы Загитова и вернулась хотя бы в тех же 2021 или 2022 годах, то давайте признаем честно – это была бы уже совсем не та непобедимая «красная балерина», которую все так полюбили в Пхенчхане.

За что бы могла бороться долго простаивающая без полноценной подготовки Алина с теми же Щербаковой, Валиевой, Трусовой или Туктамышевой? Вряд ли за золото.

Фото: olympics.com

Алина Загитова вышла из дела, возможно, в самый лучший момент. Другой вопрос, для чего было держать интригу так долго? Причем это касается не только Загитовой.

Большинство российских звезд в женском катании действуют примерно также. Евгения Медведева тоже тянула с официальным признанием долгие годы, и лишь в апреле 2023 призналась, что больше соревноваться с профессионалами не будет. Та же Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева продолжают держать интригу, чтобы их фигуры не забывали в СМИ. Ведь это сюжет, который можно «доить» годами.

Тарасова темнит или не хочет расстраивать фигуристов заранее?

Татьяна Тарасова, тем временем, продолжает исполнять обязанности главного ньюсмейкера российской «фигурки» на международном направлении. На прошлой неделе она подняла вихрь из-за разговоров о том, что россиян на олимпийскую квалификацию будет отбирать сам ISU.

На этот раз «обрадовала» поклонников фигурного катания тем, что окончательные кандидатуры для олимпийской квалификации в Пекине уже определены. Вот только имена, пароли и явки» называть не спешит.

«Наша федерация определилась с кандидатами. Было ли это сложно? Мне кажется, что нет. Как же вам я, старший тренер сборной, скажу про то, кого я вижу сегодня на Олимпийских играх? Остальным всем заканчивать тогда? У нас все-таки соревнования. Это не последнее дело, и через соревнования выбирают. Взяли двух мальчиков, и из двух мальчиков, у которых лучшие результаты, выбирают. Дикиджи не проиграл, кроме последнего, ни одно соревнование; Гуменник нигде не выступил так потрясающе, как в конце, на единственном соревновании. Неужели вам сегодня хочется, чтобы мы сказали, кто поедет?» — приводит слова Тарасовой «РБК-Спорт».

Фото: fsrussia.ru

Как мы писали ранее, в ФККР получили серьезную головную боль после красноярского Гран-при, когда первенствовали те, от кого вообще не ждали. А те, кто шел уверенно по сезону, вдруг сдали. Кого же теперь выбирать? Сложно. Но и назвать сейчас имена – означает серьезно демотивировать всех остальных. Так и получается, что Тарасова дала дозированную новость, которая ничего не прояснила.

«Как всегда очень интересно, но понятнее не стало», - перефразировали знаменитый мем болельщики в комментариях.

МОК оттаял. А не расширят ли нам заявку на Олимпиаду 2026?

Новости от Татьяны Анатольевны подоспели весьма кстати, ведь на фоне геополитической «оттепели», которая наметилась в последние недели между Россией и США, в мире начались процессы по «оттаиванию» к нашей стране и в других сферах. Так, в инфопространстве появились новости, какие зарубежные компании хотят вернуться на российский рынок. А в середине нынешней недели появились первые «птенчики» и от МОК, которая внезапно вспомнила о необходимости возвращать россиян на международную арену.

Так, шведская платформа SVT внезапно заявила, что международные федерации получили сигнал от Международного олимпийского комитета: «Пора возвращать».

«Они не говорят: «Допустите россиян, иначе вы не получите от нас финансовую поддержку». Но они четко дают понять, что хотят допустить нейтральных атлетов до ОИ-2026», — сообщил источник SVT. Подтвердили этот инсайд и в Норвегии, а также в Международном союзе биатлонистов.

Естественно, это касается и фигуристов, с которых и началась эта пресловутая оттепель. Другой вопрос, означает ли это, что теперь россиянам могут позволить расширить свою заявку, и теперь может допустят больше, чем по одному кандидату (или пару) в каждой дисциплине?

Фото на анонсе материала: соцсети Алины Загитовой