«Внезапно поднялась большая волна»: подробности гибели в Турции Айдара Якупова

Сегодня в Татарстан должны доставить тело 24-летнего Айдара Якупова, утонувшего в Средиземном море 19 ноября. Корреспондент ИА «Татар-информ» поговорила с его близкими и узнала подробности трагедии.

Айдар Якупов – один из лидеров движения «Сэлэт». В этом году он был руководителем лагеря «Аргамак» в Камско-Устьинском районе. 17 ноября Айдар с друзьями вылетел в Турцию, это была его первая поездка за рубеж. Они побывали в Стамбуле, затем прилетели в Аланию, где в результате несчастного случая Айдар погиб.

«Увидели во сне сруб и сырое мясо»

Тетя Айдара Файруза апа Махиянова и его бабушка Фания апа потрясены случившимся и не могут сдержать слез. По словам Файрузы апа, семья Якуповых сначала жила в поселке Джалиль Сармановского района, затем они построили дом в селе Новое Каширово в Альметьевском районе.

«Жили втроем – родители и Айдар. Он служил во Владивостоке, потом работал в “Сэлэте”. Его назначили директором лагеря “Аргамак” в Камско-Устьинском районе. Летом мы ездили к нему, Айдар провел нам экскурсию по базе, показывал места, где утонул теплоход “Булгария”. Мечтал о своей квартире, собирался взять ипотеку. Временно снимал квартиру в Казани. Его очень уважали, любили. Когда объявили сбор, чтобы вернуть его тело из Турции, отозвались буквально все жители деревни.

Он был единственным ребенком в семье. Очень любимым, дорогим сыном для своих родителей. Каждую неделю приезжал, и к нам заходил всегда. Невероятно добрый, не пил, не курил, ни одного плохого слова от него не услышишь – такой был воспитанный», – говорит родственница погибшего.

В Аланию из Стамбула Айдар полетел в гости к сестре Азалии. Там и случилась трагедия.

«В среду, 17 ноября, они прилетели в Стамбул. В пятницу утром его друзья отсыпались, а он гулял по улицам Стамбула, все нам отправлял. Показал отель, даже видео, как кошка поймала крысу. Вот такое у него было настроение. Потом они из Стамбула полетели в Аланию. Их встречала Азалия. Перед тем как обустроиться у нее, решили пойти к морю, искупаться. Внезапно поднялась большая волна, всех четверых унесло в море. Трое спаслись, но Айдар не смог выбраться…

Он умел плавать, но, видимо, сил не хватило… Он же служил во Владивостоке моряком», – рассказывает Файруза апа.

В день гибели Айдара, в пятницу, его мама с утра читала намаз. И в эти минуты происходили странные вещи, говорит Файруза апа.

«Что-то сильно громыхало, то ли ветер хлопал дверью сарая. Что-то завыло, зашумело. “Я очень испугалась”, – рассказывала мама Айдара. В тот день она ездила в Альметьевск – у нее онкологическое заболевание, собирала документы для инвалидности. Мой сын ее возил, и она ему тоже рассказывала об этих странных звуках.

В тот день, когда Айдар с друзьями уехал, его отец (брат Файрузы апа. – Ред.) мне позвонил и долго говорил, не мог остановиться – видимо, было какое-то предчувствие, никак не мог успокоиться.

А я во сне видела сруб. Его бабушка видела большой кусок сырого мяса», – рассказала Файруза апа.

«Он такой был щедрый, внимательный. Даже внукам моим из армии привез гостинцы. В “Сэлэте” его тоже очень полюбили. Знал английский, турецкий, русский, родной татарский знал в совершенстве. Учился в турецком лицее, участвовал в олимпиадах, побеждал. Сколько у него дипломов, медалей!

В своей бабушке души не чаял. Мы будем очень по нему скучать», – говорит Файруза апа.

«Его долгие и крепкие объятия до сих пор на моих плечах»

Родственница Айдара Азалия в Инстаграме выложила видео, снятое за считанные минуты до трагедии. Она рассказала о событиях того дня.

«Айдар и два его близких друга решают организовать сами себе путешествие по Турции. В каждом городе по несколько дней. 17 октября они вылетают в Стамбул и проводят там два дня. Айдар впервые прилетел за границу, наслаждался с друзьями колоритом Стамбула, был в моменте, купил новую одежду и даже постригся у турецкого барбера.

19 октября примерно в 10 часов дня ребята прилетают нам в гости в Аланию. Мы с моим мужем Булатом арендуем автомобиль и с Махмутлара едем в аэропорт Газипаши, чтобы забрать ребят.

Он был так рад видеть меня, что его долгие и крепкие объятия до сих пор на моих плечах.

И мы предложили не тратить время и начать показывать достопримечательности сразу. Ребята с удовольствием согласились. И первая наша, и, впрочем, последняя, локация была – Кизилин бич. Пляж невероятной красоты, с высокими скалами, пещерами и с кристальной водой.

Все были в восторге от пейзажа и решили – коль уж они в Турции, нужно искупаться. Были небольшие волны. Я не заходила в море. Никто не употреблял алкоголь или какие-либо вещества. Просто наслаждались, смеялись. Спустя 3-5 минут после того, как они зашли в воду, началось невообразимое. Ребят накрывало огромными волнами, всех кидало из стороны в сторону. Булат Х. начал кричать, что Айдар тонет, что нужны спасатели. Я побежала за помощью в ресторан, который находится на пляже», – пишет Азалия.

Трое из четырех ребят с трудом выбрались из воды. Даже в момент смертельной опасности Айдар думал не о себе, а сделал так, чтобы друг смог спастись, пишет она.

«Передо мной море выкидывает Тимура. Не успел он сделать глоток воздуха, волна снова его накрывает, и он из последних сил выбрался первым, вслед за ним еле дыша выползает на коленях Булат В. (друг Айдара).

А вот Айдара и Булата Х. море забрало глубже. У Айдара не было сил, он держался из последних. Булат уцепился за камень, а Айдар за него. Чувствуя, что тяжело, они срываются, Айдар отпустил Булата, понимая, что потонули бы тогда оба. Даже перед лицом смерти и страха он не впал в панику, он подумал о жизни другого человека. Насколько благороден был наш Айдар! Айдара море моментально занесло глубже, он смог укрыться от волн в пещере. Булат выбрался, из него выходила вода, которой он наглотался. Чтобы вы понимали, это все длилось около 3 минут и практически одновременно», – пишет Азалия.

Все попытки ребят организовать спасение Айдара были безуспешны – пляжный сезон закончился, поэтому спасателей на берегу не было.

«Булат побежал в ресторан и начал брать все, что у них есть, жилеты, веревки. Тимур звонил в 911. Мы с Булатом кричали, чтобы Айдар слышал наш голос. Кричали, чтобы нас услышали и помогли. Мы сами не могли добраться до Айдара, это было невозможно.

Нам дали веревку, которая была запутана в миллион узлов. Мы начали распутывать, это занимало время. И в этот момент накрывает несколько больших волн, попадают в эту пещеру и начинается как в миксере. Его вода внутри этой скалы, видимо, мотала из стороны в сторону, и, вероятнее всего, он потерял сознание, потому что потом он уже выплыл лицом вниз. И море стало значительно спокойнее».

К тому времени на берег приехали полиция, телевидение, врачи экстренной помощи. К тому месту, где тонул Айдар, подплыл рыбак на своем катере, попытался достать его из воды, но ему не хватило сил. С берега к месту происшествия поплыл мужчина, хороший пловец, помог поднять Айдара на катер.

«Его привезли к причалу и делали все необходимое. Мы ждали хорошей новости, молились. Но пришлось услышать самое страшное: “Мы сделали всё, что могли”. В этот момент рухнуло всё и уже точно не станет как раньше», – написала Азалия в своем посте.

После этого Айдара увезли в морг, а Азалию и одного из ребят как владеющего турецким языком повезли на опознание. «Это было самое страшное», – пишет Азалия.

По законам страны, личные вещи погибшего забрала полиция. Была сделана опись всех вещей. Предстоял трудный процесс оформления документов для отправки тела на родину. Как ближайшая родственница, Азалия могла это сделать по доверенности, отправленной ей из России. Отцу Айдара удалось оперативно оформить доверенность, а друзья Айдара сделали так, чтобы документ ранним утром следующего дня уже был доставлен в Турцию.

«Я благодарю, что у моего брата такие связи, такие друзья, такие родственники, семья. Если бы не вы – Тимур и Булат, было бы все тяжелее намного. И, как сказали ребята: “Азаль, это не нам спасибо, а Айдару, что все его так любили”», – пишет родственница погибшего.

Тимур Назаров, который в тот день был вместе с Айдаром в Турции, тоже опубликовал прощальный пост о друге.

«Наша дружба более 20 лет – лучшее в моей жизни. Мы всегда росли рядом, были вместе…

Знали бы вы, как я любил приезжать в Новое Каширово. Халида апа пекла самые вкусные треугольники, спрашивала: “А у Айдара есть девушка?”…

Моя семья очень его любила, а его родители называли меня “улым”. Халида апа и Фарит абый всегда приводили меня ему в пример, а на самом деле Айдар сам был для меня примером», – написал Тимур.

«Пришел на линейку к моей дочке»

Троюродная сестра Айдара Регина Вильданова близко общалась с братом и знала его как надежного друга, заботливого человека.

«Был очень добрый, искренний, всегда помогал. Например, в прошлом году я как-то очень сильно захотела пойти на каток, а мой муж и дочка не хотели. Я написала об этом Айдару. Он тут же написал: “Через два часа освобожусь, сходим”. Он всегда был такой: тут же приходил на помощь. Всегда держал слово.

Он был мне как родной брат и в то же время друг. В этом году наша дочка пошла в первый класс, и он даже на линейку к ней пришел! Я так была рада! Для меня было большой гордостью, что есть такой родственник. Даже для мужа он был ближе, чем родной брат.

Родители любили Айдара так сильно. Их отношения – пример для нас. Я тоже мама, но их связь между ребенком и родителями совсем другая была, по-особенному теплая.

Иногда в жизни бывают моменты, когда ни о ком не хочется думать, только о себе. А у него, казалось, такого не было никогда, он всегда думал только о хорошем, был открытым, искренним. Слов на ветер никогда не бросал», – поделилась воспоминаниями Регина.

«Айдар Якупов оставил яркий след в “Сэлэте”»

Айдар Якупов показал себя как очень ответственный, организованный руководитель. Об этом рассказала директор центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова.

«Айдара знаю с 2014 года. Он сначала был рядовым членом движения, пришел из лагеря “Сэлэт-Раушан”. Среди 220 детей я его отчетливо помню, был очень активный. Когда поступил в университет, начал работать вожатым. Был куратором клубов “Сэлэт Аксубай”, “Сэлэт Азнакай”, затем и руководителем. Был также и водителем. В прошлом году был назначен директором базы “Аргамак”.

Айдар был очень светлым, добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым протянуть руку помощи. Это не преувеличение, а действительно было так. Рос в чудесной семье. Никогда никого не унижал, грубо не обращался. Когда меня спрашивают, каким был Айдар, когда злился, я говорю: “Не знаю”. Злость он никогда не показывал, друзей у него было много. Интересовался многим, зимой любил горные лыжи. Был просто одержим автомобилями. Любую технику мог разобрать и собрать заново. Если есть вопрос – он старался его решить, за все брался, если не понимал – спрашивал. Нам будет очень тебя не хватать. Наши глубокие соболезнования родителям, родным. Это большое горе! Айдар Якупов оставил яркий след в “Сэлэте”», – рассказала Айгуль.

Сумма, необходимая для перевозки тела утонувшего в Турции Айдара Якупова, собрана. Он будет похоронен в селе Новое Каширово Альметьевского района.

Автор: Гульнар Гарифуллина, intertat.ru; перевод