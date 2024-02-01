«Внести свой вклад в Победу»: актанышские форпостовцы присоединились к сбору гумпомощи

Фото: Юлай Низаев

В молодёжном центре «Яшьлек» села Актаныш организован очередной сбор гуманитарного груза для отправки в зону спецоперации. Отправка благотворительной помощи запланирована в начале февраля.

К работе подключились и активисты «Форпоста». Представители молодежной организации отметили, что не хотели оставаться в стороне, когда вся наша страна поддерживает наших военнослужащих.

Фото: Юлай Низаев

«Наши форпостовцы активно участвуют в этом добром деле. Конечно, эта работа — одно из важных проявлений патриотизма», — отметила педагог-организатор «Форпоста» Резеда Галлямова.

«С началом мобилизации многие наши земляки добровольно отправились на военную операцию, сказав, что надо защищать мир на земле и интересы Родины. Теплая одежда, носки, варежки, средства гигиены, бытовые принадлежности мы укладываем в ящики. После школы я охотно прихожу сюда, не жалея времени», — сказал волонтер, ученик Актанышской школы №2 Сулейман Хасанов.

Фото: Юлай Низаев

«Мы, форпостовцы, всегда сюда активно приходим. Мне нравится волонтёрская деятельность. Наша главная цель — внести свой вклад в Победу, приложить хотя бы малейшие усилия для победы наших российских воинов», — добавил ученик школы №2 райцентра, форпостовец-волонтер Вильдан Шарипьянов.

В других помещениях центра кипит работа волонтеров старшего поколения.

«Наши парни должны знать, что в родных краях есть люди, которые ждут. И пусть с данной посильной помощью почувствуют теплоту наших сердец», — говорят они.

Фото: Юлай Низаев

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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