Внешняя разведка Британии анонсировала контрнаступление ВСУ

Через несколько недель может открыться возможность для контрнаступления Вооруженных сил Украины, завил глава службы внешней разведки Великобритании МI-6 Ричард Мур.

По мнению Мура, Украина способна одержать победу в конфликте. Контрударами Киев «напомнит об этом Европе», жители которой столкнулись с кризисом на энергетическом рынке и с опасением ждут холодов.

«Я считаю, что [русские войска] скоро выдохнутся. В ближайшие недели русским будет все труднее поддерживать численность личного состава, подвозить материальные средства», – цитирует его ТАСС. По мнению Мура, российским военным вскоре придется взять паузу, что «даст украинцам возможность нанести ответный удар», во многом – благодаря западному вооружению.

О возможном контрнаступлении ранее говорили и в Киеве, администрация украинского лидера анонсировала его на конец июня. Однако военные эксперты опровергли эти прогнозы, а само контрнаступление так и не состоялось.

Россия проводит военную спецоперацию на Донбассе с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.