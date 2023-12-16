Внешний долг России в 2022 году вырос только перед одной страной

Единственной страной, перед которой у России выросла задолженность по итогам 2022 года, стала Индия. В целом же за этот период сумма внешнего долга РФ снизилась на 20%, составив 376,1 миллиарда долларов. Об этом, ссылаясь на данные Всемирного банка, сообщает РИА Новости.

По данным издания, в 2022 году у России было три суверенных кредитора — помимо Индии, это Южная Корея и Франция. Перед первой задолженность выросла на 25% — до 777 млн долларов.

Перед остальными же двумя странами долг Москвы снизился: перед Сеулом — на четверть — до 209,8 млн долларов, обновив минимум с 1992 года; перед Парижем — в 1,8 раза — до 177,8 млн долларов.

Более одной пятой (21%) внешнего долга России приходится на держателей облигаций. Здесь показатель снизился на 32% и составил 67,9 млрд долларов. Остальная часть — 82% — принадлежит крупным институциональным кредиторам, которые не связаны с государством. Здесь по итогам 2022 года также удалось добиться снижения — на 17%, до 307 млрд долларов.