Внешнеторговый оборот Татарстана вырос на 14% – до 9,6 млрд долларов

За первые шесть месяцев этого года внешнеторговый оборот Татарстана увеличился на 14% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $9,6 млрд, сообщил глава Минпромторга РТ Олег Коробченко. Он подчеркнул, что Татарстан является регионом-лидером рейтингов по объему экспорта в России.

По словам Коробченко, в структуре промышленности республики 25,1% занимает нефтедобыча, 21,5% — нефтепереработка, 16,4% — химия и нефтехимия, 21% — машиностроение, 3,9% — энергетика, 12,1% — прочее.

Напомним, в 2021 году Татарстан занял пятое место, а также первое место по объему экспорта в Приволжском федеральном округе.