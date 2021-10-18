Внешнеторговый оборот Татарстана и Турции вырос на треть

Подтверждением активного сотрудничества предприятий Татарстана с Турцией служит внешнеторговый оборот двух республик. Так, за 2020 год он составил около 361 млн долларов США, сообщил на встрече с генеральным директором компании «Джаран Кимья» Биролом Джараном заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Уже в первом полугодии 2021 года товарооборот Турции и Татарстана превысил 220 млн долларов, что на 32,3% больше аналогичных показателей прошлого года, уточнили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ведомства.

В рамках визита делегации группы компаний Caran Group в Татарстан обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества.

«Мы всегда придавали большое значение развитию контактов с Турцией в рамках российско-турецких отношений и рады расширению взаимовыгодных связей», – отметил Родион Карпов.

Напомним, что сегодня с турецкими коллегами плотно сотрудничают такие татарстанские предприятия, как ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», АО «ТАИФ» и многие другие.

