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Внешнеторговый оборот Татарстана и Китая за полгода составил 1,5 млрд долларов
Внешнеторговый оборот Татарстана и Китая за первые полгода 2024-го составил 1,5 млрд долларов. Такую цифру назвал замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер на брифинге в Кабмине республики.
«Торгово-экономическое сотрудничество Татарстана с Китаем показывает положительную динамику. Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года превысил 3 млрд долларов, примерно на 50% увеличился как экспорт в КНР, так и импорт в РТ. За первое полугодие текущего года показатель внешнеторгового оборота достиг практически 1,5 млрд долларов», – сказал Лернер.
С начала года состоялось полсотни взаимных визитов, в том числе во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Еще один визит руководителя республики в Поднебесную запланирован на ноябрь этого года, анонсировал замглавы Минпромторга РТ.
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