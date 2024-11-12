Внешнеторговый оборот Татарстана и Китая за полгода составил 1,5 млрд долларов

Внешнеторговый оборот Татарстана и Китая за первые полгода 2024-го составил 1,5 млрд долларов. Такую цифру назвал замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер на брифинге в Кабмине республики.

«Торгово-экономическое сотрудничество Татарстана с Китаем показывает положительную динамику. Внешнеторговый оборот по итогам прошлого года превысил 3 млрд долларов, примерно на 50% увеличился как экспорт в КНР, так и импорт в РТ. За первое полугодие текущего года показатель внешнеторгового оборота достиг практически 1,5 млрд долларов», – сказал Лернер.

С начала года состоялось полсотни взаимных визитов, в том числе во главе с Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Еще один визит руководителя республики в Поднебесную запланирован на ноябрь этого года, анонсировал замглавы Минпромторга РТ.