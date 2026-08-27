Внешнеторговый оборот Татарстана и Ирана увеличился более чем в 2 раза

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ

Внешнеторговый оборот Татарстана и Ирана увеличился более чем в два раза, сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на круглом столе «Татарстан – Иран». Слова министра передает пресс-служба ведомства.

Мероприятие состоялось в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума. В нем приняли участие руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина, временно исполняющий обязанности Генерального консула Ирана Мансур Хоссейни, а также представители нефтехимических компаний двух стран.

Коробченко назвал Иран перспективным направлением для внешнеэкономического сотрудничества Татарстана. По его словам, республика развивает взаимодействие с иранскими партнерами в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Участники встречи обсудили возможности выхода иранских нефтегазовых компаний на рынок Татарстана и расширения технологического и промышленного взаимодействия с предприятиями нефтехимического комплекса республики.

В частности, речь шла о локализации производства, обмене технологиями, поставках оборудования и продукции. Иранские компании также представили участникам круглого стола основные направления своей деятельности и реализуемые проекты.