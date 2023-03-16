Внешнеторговый оборот России в 2022 году вырос на 8,1%

Российский внешнеторговый оборот в прошлом году вырос на 8,1%. Об этом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил Президент Владимир Путин.

«В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов, в том числе экспорт вырос почти на 20-19,9%, а импорт сократился почти на 12% – 11,7%», – заявил глава государства.

Он отметил, что профицит торгового баланса страны в 332 млрд долларов за указанный период можно назвать «хорошей музыкой».

«Профицит составит 332 млрд долларов, это на 70% больше чем в 2021 году <...> вот такая хорошая музыка», – резюмировал Президент.