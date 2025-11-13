news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 ноября 2025 12:19

Внешнеторговый оборот по итогам 2024 года между Татарстаном и Турцией вырос на 83%

Читайте нас в
Телеграм

Замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер на видеоконференции с торговым представителем РФ в Турции Айдаром Гашигуллиным и руководителем РЭЦ Тимуром Сафиным рассказал, что внешнеторговый оборот по итогам 2024 года между Татарстаном и Турции вырос на 83%. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Об этом пишет пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

По словам Гашигуллина, Турция входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России, а двусторонний оборот за 5 лет увеличился в 2,3 раза. Россия экспортирует минеральные продукты, металлы, продовольствие, химия и древесина. Предметы импорта — машины, оборудование, текстиль, обувь и сельскохозяйственное сырье.

В качестве перспективных направлений для сотрудничества торгпред назвал продукты питания, напитки, зерновые, а также IT-услуги и креативные индустрии, такие как фильмы и игры.

«Час с торгпредом» – одно из мероприятий, которое способствует достижению целей .

#минпромторг рт #Турция #татарстан и турция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

12 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025