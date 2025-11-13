Внешнеторговый оборот по итогам 2024 года между Татарстаном и Турцией вырос на 83%

Замминистра промышленности и торговли Татарстана Герман Лернер на видеоконференции с торговым представителем РФ в Турции Айдаром Гашигуллиным и руководителем РЭЦ Тимуром Сафиным рассказал, что внешнеторговый оборот по итогам 2024 года между Татарстаном и Турции вырос на 83%. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Об этом пишет пресс-служба Министерства промышленности и торговли РТ.

По словам Гашигуллина, Турция входит в тройку крупнейших внешнеторговых партнеров России, а двусторонний оборот за 5 лет увеличился в 2,3 раза. Россия экспортирует минеральные продукты, металлы, продовольствие, химия и древесина. Предметы импорта — машины, оборудование, текстиль, обувь и сельскохозяйственное сырье.

В качестве перспективных направлений для сотрудничества торгпред назвал продукты питания, напитки, зерновые, а также IT-услуги и креативные индустрии, такие как фильмы и игры.

